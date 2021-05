KURIOZITA z Milotic: Z veřejného telefonu na stromě je originální retro

"Co to sakra je? To tady snad zapomněla Správa pošt a telekomunikací SPT Telecom," napadne každého, kdo prochází Miloticemi s chytrým dotykovým mobilem v kapse kolem veřejné telefonní stanice.

Přístroj se tváří, jako by za časů SPT Telecom v Miloticích zapomněli veřejnou telefonní stanici. | Foto: Deník/František Kuba

Podobné retro telefony chráněné plexisklem bývaly ve městech, ale rozhodně ne pověšené na stromech, jako tady v Miloticích. „Jak to asi fungovalo? Kde to má otvor na kartu nebo na mince? Jestlipak se ve sluchátku ozve tón?“ táhne každému hlavou při setkání s masivním červeným aparátem. Na návštěvě v Miloticích nad Opavou: Rusíni zde dodnes udržují svůj jazyk i víru Přečíst článek › Každému, kdo nezná důlní telefon Tesla, jakým se zajišťovalo spojení v těžkých průmyslových provozech a v podzemních částech dolů. Tento telefon byl zkonstruován tak, aby spolehlivě zvládal provoz v extrémní prašnosti a vlhkosti, a současně aby se vyloučil případný výbuch metanu nebo uhelného prachu. Nerozbitné sluchátko i číselník byly navrženy tak, aby telefon dokázala obsluhovat tvrdá mozolnatá ruka těžce pracujících chlapů. Volné pozemky v Miloticích nad Opavou? Vypadá to na stavební boom, říká starosta Přečíst článek › Pavučina na sluchátku naznačuje, že milotický telefon už asi dlouho nebyl používaný. Ať už je to originálně vystavená starožitnost, provokace streetartového umělce, nebo prostě jen vtípek pro pobavení kolemjdoucích, stojí za to se do Milotic k telefonu vypravit. Něco tak originálně divného nikde jinde neuvidíte.