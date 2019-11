Točení hlavy, závratě, mžitky před očima. Takové pocity popisují chodci využívající „pruhovaného“ úseku v Peterkově ulici. „Čuměl jsem pod nohy, najednou se mi zatočila hlava, zavrávoral jsem a ucítil mírnou slabost. Starší pán vedle mne dokonce spadl na zem. Je tohle normální? By mne zajímalo, kdo to navrhoval…“ zlobí se Petr Pokluda.

Po jeho dotazu na sociální síti na podobnou zkušenost za méně než čtyřiadvacet hodin přibývá bezmála šest stovek komentářů! „Dobíhala jsem na vlak a jebla sebou,“ líčí Hana Bilsová.

„Mívám tam mžitky před očima, musím přejít na druhou stranu,“ popisuje Marcela Oršulíková. „Raději se koukám okolo, anebo před sebe,“ uvádí Eva Pluchová. Svinovský obecní úřad nikdo se stížností na chodník nekontaktuje. „Za celou dobu jeho existence neevidujeme stížnost na barevnou skladbu ani technický stav,“ říká starosta obvodu Radim Smetana.

Připomíná, že stavba vznikla už před sedmi lety jako „samostatná investiční akce“ města Ostravy v rámci revitalizace před nádraží a mostů v této lokalitě. „Ten, kdo to navrhl, asi právě na něčem kvalitním fičel, neznám moc lidí, kterým by to nějak nevadilo,“ tvrdí Ivana Kandalíková.

„Blázna, co to vymyslel, bych po tom nechala chodit v kuse dvě hodiny, pak by zblbnul,“ míní zase Hana Zlá. „Nechtěl bych tam chodit najebaný, co krok, to šavle, je mi blbě jen z té fotky,“ přidává Leoš Koláček, a to typicky po ostravsku.

„Víme, že po zpřístupnění chodníku barevná skladba jeho dlažby některým lidem vadila, ale vše je v souladu s návrhem architekta,“ vzkazuje svinovský starosta.

Vedení obvodu nechystá předláždění chodník ve velmi dobrém technickém stavu je vybaven veřejným osvětlením, lavičkami a odvodněním. Pro komfort pěších je u něho i prodej občerstvení.

Petra Packová si tam každopádně připadá jako „ožralá nebo sjetá zadarmo“. I jiní lidé si dělají legraci z toho, že nepotřebují drogy či alkohol, stačí se pouze procházet a dívat. Je to prý „těžké psycho.“

Úsek vyvolávající optické klamy považují někteří i za kuriozitu, na kterou by mohli být obyvatelé Svinova a Ostravy pyšní.

Každopádně má svou vlastní facebookovou stránku; patrně jako jediný chodník na světě. „Mám epilepsii, šla jsem s kufrem a málem se vyvrátila,“ podotýká k tomu Lenka H. „Jsem o berlích, jen pohled na něj zamotá hlavu,“ upozorňuje Daniela P.

Architekt vysvětluje

„Tento typ dlažby je u nás použit například na nádraží v Praze. Je také několik podobných v zahraničí,“ říká architekt Václav Filandr, jenž prostor navrhoval. A upozorňuje, že spojovací chodník mezi mosty a nádražím ve Svinově měl být „jinak koncipovaný a krytý“. Dokončení úprav v této lokalitě dále souvisí s budováním Svinov Centra. „To mělo být situováno v místě chodníků a vznikat spolu s rekonstruovanými mosty. Soukromému investorovi se však záměr dosud nepodařilo realizovat,“ dodává architekt.