Daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil nominoval pro kvalifikační duel s Nizozemskem jako dvojku k Jiřímu Veselému Lukáše Rosola. Utkání o postup do listopadového finále zahájí v pátek v 15:00 Veselý proti Tallonu Griekspoorovi, pak nastoupí na kurt v ostravské Ostavar Aréně Rosol proti jedničce soupeře Robinu Haasemu.

Pro sobotní čtyřhru kapitáni zatím nahlásili Adama Pavláska s Veselým a Matwého Middelkoopa s Jeanem-Julienem Rojerem. Pak by měli nastoupit Veselý proti Haasemu a Rosol proti Tallonu Griekspoorovi. Nominace ale ještě kapitáni mohou změnit.



S Nizozemskem se Česko nebo bývalé Československo utkalo v Davisově poháru sedmkrát, z toho pětkrát vyhrálo. Poslední vzájemný zápas ale dopadl lépe pro nizozemský výběr, který v září 2017 zvítězil v baráži 3:2 na zápasy.

Jiří Veselý: Čekáme přírůstek. Letos se nebudu nudit

Bude to on, kdo povede od pátku v Ostravě české daviscupové reprezentanty v kvalifikačním souboji s Nizozemskem za postupem do listopadového finálového turnaje v Madridu. Jiří Veselý, 97. hráč světa a jednička současného výběru nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila, si dobře uvědomuje důležitost zápasu.

Jak se na utkání těšíte?

Jdeme na Nizozemce, kteří mají velmi kvalitní tým, ale jejich forma není momentálně ideální. Haase v posledních zápasech úplně nezářil. Bude to vyrovnané utkání, na domácí půdě hrajeme lépe než mimo republiku. Ale uvidíme, jak nám všechno sedne. Rozhodně zabojujeme o to, abychom se dostali do závěrečné části.

Je pro vás Davis Cup stále vzpruhou v turnajovém programu?

Poslední dva tři Davis Cupy to tak cítím. První starty pro mě byly složité. Nehrál jsem dobře, trápil jsem se. Pak skončil Tomáš (Berdych), Radek (Štěpánek) byl zraněný a dostal jsem se do pozice týmové jedničky. Psychicky jsem na to zřejmě nebyl úplně připravený, některá utkání jsem nezvládl, takže úvod v Davis Cupu pro mě nebyl úplně ideální.

V čem byl problém?

V mentální stránce. Od Nizozemska, kde jsme nastoupili předloni na antuce, hraji solidně. Letos v Maďarsku až na zaváhání v prvním dnu jsem taky podal slušný výkon. Těšil jsem se na Davis Cup. Věřím, že předvedu kvalitní tenis a týmu pomůžu k vítězství.

A na závěr: Co rodina, už je vás doma více?

Ještě se náš počet nezměnil, ale za chvíli změní. Máme pár týdnů do přírůstku, pak přijdou další životní změny svatba a tak dále. Takže se letos určitě nebudu nudit. Termínově to vychází na přelom února a března, při Davis Cupu mohu být ještě klidný.