Aby spoje navazovaly a cestující se bez větších potíží dostali, kam potřebují, budou po dobu výluky upravené jízdní řády regionálních autobusů. Lidé by si proto před cestou měli své spoje zkontrolovat.

„Děkujeme všem cestujícím za shovívavost, bez které se teď na Frýdlantsku a Frenštátsku neobejdeme. Žádosti Správy železnic o výluky v dopravě jsme vyhovět museli, opravy na trati mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí byly zkrátka nutné. Od tohoto čtvrtku se na šest dnů v tomto úseku zastaví vlaky a autobusy pojedou trošku jinak. To proto, aby na sebe jednotlivé spoje navazovaly a cestující se dostali, kam potřebují. Ve všední dny myslíme hlavně na školní a ranní směnové spoje. Lidé by měli počítat s tím, že autobusy budou vyjíždět o několik minut dříve, aby pak bez potíží navazovaly na vlaky,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka a ujistil cestující, že i přes výlukový jízdní řád by případná zpoždění vlaků po projetí vyloučeným úsekem měla být minimální, v řádu jednotek minut.

„Chceme vyjít vstříc těm, kteří pojedou spěšným vlakem Lysohor. Ve Frýdku-Místku si z vlaku přesednou na náhradní autobus, ovšem ve Frýdlantu nad Ostravicí už nebudou muset znovu přesedat na vlak. Náhradní autobusy za vlaky Lysohor totiž pojedou až do Ostravice,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka. Dodal, že po ukončení výluky bude ještě i v noci z 10. na 11. 5. vlak Os 3188 je nahrazen autobusem. Pak už se vlakové i autobusové jízdní řády vrátí do normálu.

„Prosíme všechny cestující na Frýdecko-Místecku a Frýdlantsku, aby si pro jistotu před svou cestou spoje ověřili. Změny jsou sice v řádu minut, ale autobusy budou vyjíždět o něco dříve. Mrzelo by nás, kdyby je lidé zmeškali,“ upozornil náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka s tím, že výlukové jízdní řády a informace k výluce ve dnech 5. – 10. 5. 2022 jsou zveřejněny na stránkách KODISu.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

· Frýdek-Místek – autobusová zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, žel. st.

· Baška – autobusová zastávka Baška, žel. st.

· Pržno – autobusová zastávka Pržno, žel. st. (Odjezd NAD z hlavní silnice)

· Frýdlant nad Ostravicí – autobusová zastávka Frýdlant nad Ostravicí, žel. st. (Stanoviště č. 4 a 5)

Stanoviště náhradní autobusové dopravy pro vlaky Lysohor (linka S5):

· Frýdek-Místek – autobusová zastávka Frýdek-Místek, Frýdek, žel. st.

· Frýdlant nad Ostravicí – autobusová zastávka Frýdlant nad Ostravicí, žel. st. (Stanoviště č. 4 a 5)

· Ostravice zastávka – autobusová zastávka Ostravice, rest. U Tkáčů

· Ostravice – autobusová zastávka Ostravice, žel. st. (Označník u nádražní budovy)

Výlukové jízdní řády autobusů:

Výluky /změny/ se týkají linek č. 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 363, 651, 655 a 657. Změny v jízdních řádech mají za cíl v maximální možné míře dodržet návaznosti mezi spoji a také zachovat bez omezení úseky železniční dopravy: Frýdek-Místek – Ostrava a Veřovice – Valašské Meziříčí.