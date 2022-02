Karel tam chodíval za zábavou. „V hospodě hrávali divadlo, bývaly tam i jiné veselice, a jednou jsem tam Helenku zahlédl. Přišel jsem podruhé, potřetí…“ vzpomíná Karel na nové důvody svých častých návštěv.

Když měl jít na vojnu, využil toho, že se bylo třeba starat o rodiče a coby nejmladší syn s nimi zůstal doma. „A pak to klaplo i s Helenkou,“ neopomněl zmínit žádost o ruku.

Říkají, že si vždy vyšli vstříc a na všem se domluvili, což je podle nich recept na dlouhé a spokojené manželství. „No já nevím,“ vstupuje se smíchem do vyprávění syn Jiří. „Otec byl dominantní a jak řekl, tak bylo. Ale byli a jsou spokojení,“ přikyvuje.

„Těch sedmdesát let uteklo jak nic,“ míní Karel, který později nastoupil na šachtu a manželka zůstala v domácnosti, přivydělávala si však prací v lese. „Když byl čas, ráno jsem obstarala dobytek, podojila, doma něco poklidila a šla i s dalšíma ženskýma vypomáhat hajnému,“ říká o tři roky mladší družka.

Postupně přivedli na svět dva syny, mladší se po svatbě odstěhoval o kousek dál do Řeky, se starším Jiřím nyní rodiče bydlí.

A před časem k nim domů přišel náměstek primátorky Ivo Kaleta s pozvánkou připomenout si kulaté výročí svatby. Manželé nad nabídkou chvíli váhali. „Říkala jsem si, jak tady dojdu, vždyť už belhám, manžel zase, že neslyší,“ směje se paní Helenka.

Nakonec je přesvědčili synové. „A jsme rádi, bylo to pěkné,“ uznala poté, co třinecká primátorka Věra Palkovská pronesla slavnostní proslov, obdarovala je pamětním listem a upomínkovými předměty. „Určitě za těch sedmdesát let došlo k hodně situacím, kdy to nebylo lehké, ale stojí za to je v manželství překonat a vy jste krásným důkazem, že se to dá vydržet,“ pověděla páru, jemuž popřála i do dalších let vzájemný respekt, účtu, přátelství a toleranci.