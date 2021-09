Nádraží Ostrava-Svinov se stane sedmnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky.

Legiovlak. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Veřejnosti bude Legiovlak – Pojízdné Muzeum Československých legií, odboje i Armády České republiky přístupné zdarma od čtvrtka 30. září až do neděle 10. října 2021. Ve všední dny od 8 do 16 hodin a o víkendu od 9 do 16 hodin.