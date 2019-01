Libavá – Až tisíc vojáků ze zhruba devatenácti států celého světa se sjede na velké mezinárodní cvičení NATO Ramstein Rover. Už druhým rokem po sobě se přitom stane hostitelskou zemí Česká republika a akce bude mimo jiné probíhat i v nedalekém vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

Letadla se občas budou pohybovat velmi nízko, a to až pouhých 300 metrů nad zemí. | Foto: archiv LZ Náměšť nad Oslavou

Jedná se o společné letecké cvičení české armády s armádami členských států NATO. Letouny budou startovat ze základny v Náměšti nad Oslavou, ale součástí cvičení budou například i ostré střelby na leteckých střelnicích v prostoru Libavá, která se rozkládá na území několika okresů, včetně opavského.

Obyvatelé žijící poblíž se tak musí připravit v termínech od 2. do 6. září, od 9. do 13. září a od 16. do 20. září na zvýšenou hlukovou zátěž z velkého množství prolétávajících letadel, které se občas budou pohybovat velmi nízko, a to až pouhých 300 metrů nad zemí.

Ramstein Rover (RARO) je letos nejvýznamnějším mezinárodním cvičením na českém území. Koná se již potřetí. Po přemiéře v roce 2010 v USA se nyní podruhé uskuteční u nás.

„Ramstein Rover už není pouze cvičením zaměřeným na přípravu vojáků mise ISAF (operace spočívající v asistenci afghánské vládě a mezinárodnímu společenství při udržování bezpečnosti v místě působení aliančních jednotek – pozn. redakce). Obsah letošního výcviku operaci ISAF již v mnohém přesahuje. Mění se charakter cvičení. Jeho cílem je výcvik vojáků pro široké spektrum operací, při nichž se využívá přímé letecké podpory. NATO potřebuje udržet a rozvíjet své schopnosti nejen pro vedení asymetrických operací v Afghánistánu, ale pro jakékoliv možné budoucí nasazení," uvedl řídící cvičení z velitelství v Ramsteinu plukovník Harry H. Schnell a zároveň ocenil organizaci loňského cvičení.

Při výcviku půjde zejména o sladění posádek letounů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých návodčích. Scénáře všech akcí budou maximálně realistické. V roli „nepřátel" se do cvičení zapojí vojáci 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 25. protiletadlové raketové brigády, 13. dělostřelecké brigády a Univerzity obrany.

„Simulujeme situace reálného nasazení předsunutých leteckých návodčích, kteří v bojových podmínkách zabezpečují podporu nasazených jednotek," popisuje velitel vzdušných sil Armády České republiky plukovník Libor Štefánik a dodává: „Získáváme maximum z výcviku a sdílíme náklady. Navíc jsme schopni ověřit naše možnosti k zabezpečení takto rozsáhlého cvičení s mezinárodní účastí. To vše jsou neocenitelné zkušenosti."

Celý výcvik poté poslouží nejvíce předsunutým leteckým návodčím, kteří budou do konce roku 2014 plnit úkoly pro koaliční jednotky na území Afghánistánu.