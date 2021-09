Motory burácí, hlídky mají několik vteřin na to, aby nasedly na Tatry. Koncová světla mizí v dálce a těsně před půlnocí přichází dlouho očekávaný moment výsadku na okupované území Protektorátu. Vojáci seskakují z korby transportního vozidla a okamžitě se přesouvají z dohledu možného nežádoucího pozorovatele do hloubi lesa. Po třetím dnu odstoupily hlídky z Přáslavic a Liberce.

Vrátili se v čase o téměř osmdesát let. Noční orientační běh, to byla další z mnoha disciplín, kterou musí absolvovat čtyřčlenné hlídky. Na deseti kilometrech čtverečných musí posbírat informace z místa nasazení, které jsou rozmístěné v podobě dvaačtyřiceti kontrolních bodů. Nejrychlejší se dostávají do místa bivaku nad ránem.

„Evropa a celý svět musí vidět, že v této osudné chvíli existují Češi a Slováci, kteří se nepoddali a nepoddají. Proto, drazí přátelé, jsme v boji, a v tomto boji zůstaneme až do konce,“ zní z radiostanice hlas Edvarda Beneše.

Závodníci naslouchají se zatajeným dechem, nejen kvůli atmosféře celého sdělení, ale též pro splnění úkolu. Pro plný počet bodů je nutný doslovný přepis poselství, spolu se zachycením šifry pro budoucí komunikaci. Ještě než opustí stanoviště, každá hlídka obdrží jedno jízdní kolo – nejčastější dopravní prostředek vysazených desantů. Toto jízdní kolo, ačkoliv postrádá šlapky, je při správné úpravě pro závodníky vítaným pomocníkem.

Po zachycení depeše týmy vyráží na přesun, který je v polovině rozdělený další disciplínou. Prostor vodní plochy dává tušit, že opět půjde o její překonávání. Tentokrát se však v ideálním případě ani nenamočí. Veškerý nesený materiál včetně jízdního kola nakládají na člun a využívají natažené lano k ručnímu přitažení na druhou stranu nádrže, vzdálenou přes 200 metrů.

Další disciplína není vzdušnou čarou daleko, avšak týmy musí překonat značné převýšení. Únava a desítky kilometrů v nohách už začínají být znát a soutěž opouští dva soutěžní týmy. Ostatní pokračují dál, překonají zátaras, vrhem hvězdice zneškodní stráže a pomocí cvičné výbušniny likvidují tanky, které ohrožují domácí odboj. Následuje závěrečný přesun do cílového prostoru.

Po setmění jsou hlídky ve skrytu na pozorovacím stanovišti, kde ve stanoveném čase vypracují schéma pozorování. Deník pozorování doplní pohybem techniky, která se na Velké Střelné pro tuto příležitost objeví.

AKTUÁLNÍ POŘADÍ: