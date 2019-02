/FOTOGALERIE, ROZHOVOR / V pátek odstartovala nejdůležitější etapa obnovy vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách. Dělníci začali s jejím roubením. Zahájení a slavnostního zasazení jednoho z trámů se ujal ministr kultury Daniel Herman a ředitel rožnovského skanzenu Jindřich Ondruš.

„Dostali jsme se do fáze, která je nejdůležitější, protože od této chvíle bude stavba viditelně růst. Navíc kouzlo Libušína jakožto roubené stavby spočívá právě ve zpracování dřeva," řekl ve svém úvodním projevu ředitel Ondruš.

Dřevěné trámy, ze kterých se nyní stavba roubí, zpracovávali tesaři tradičními způsoby. „Čili způsoby, které využívali staří řemeslníci. Dokonce jsme stromy káceli v superúplňku, tedy v období pro kvalitu dřeva nejvhodnějším," vysvětlil Ondruš. Podle něj jsou takto opracované trámy mimo jiné daleko odolnější.

I při roubení se postupuje tradičně. „Snažíme se Libušín postavit tak, aby výsledek odpovídal v maximální možné míře původnímu vzhledu," uvedl Ondruš.

Dřevo, ze kterého se trámy tesaly, věnovaly Lesy České republiky. „Jedná se o necelý tisíc kubíků dřeva z nejbližšího okolí Rožnova pod Radhoštěm. Kácely se staleté stromy, o které pečovaly generace lesníků," řekl Radovan Srba, obchodní ředitel společnosti.

Blažek: Čtvrtina trámů je původních

Jaroslav Blažek, pracovník stavebně-restaurátorské společnosti Archatt, je hlavním stavbyvedoucím na stavbě Libušína. Prozradil, že obvodová konstrukce této národní kulturní památky bude hotová nejpozději do konce letošního léta.

Kdy a jak se začalo s opravou Libušína?

Stavbu jsme zahájili loni v létě. Během léta se jednalo spíš o obecnou přípravu. Na podzim se vybraly stromy a následovala zimní těžba a opracovávání dřeva na trámy. My jsme do té doby pracovali na úpravě základové desky a obnově sklepních prostorů včetně kamenného soklu. Na jaře po dosušení trámů začali tesaři zpracovávat tesařské polotovary. V květnu se stavební dělníci pustili do provizorního roubení první části Libušína v hale v Bystřičce. Ta část se poté převezla na Pustevny a dnes jsme začali s roubením už na místě.

Co bude dál?

Momentálně pracujeme na nejstarší části původní stavby, Parmově přístavbě s krčmou. Současně s roubením se bude neustále pracovat na dalších částech a počítáme, že ke konci prázdnin bude obvodová konstrukce hotová. Konstrukci budeme potom ztužovat stropními trámy. K jejich osazení dojde po rozdělání nynější kovové konstrukce, tedy někdy během léta. Na stropní trámy se nasadí konstrukce krovů a na celou stropní konstrukci umístíme provizorní zatížení. Díky němu budou trámy sesychat a dosedat. Po dosednutí, což bude na jaře příštího roku, přijde na řadu stavba věže Libušína. Potom doděláme střechu, která bude z dřevěných šindelů.

Kolik původních trámů se ve stavbě využije?

Asi pětadvacet procent všech použitých trámů je původních. Trámy, které se daly obnovit a zpracovat, máme tady. Ale pak jsou ještě další, které jsou uložené v depozitu rožnovského muzea a budou vystavené při některých muzejních aktivitách. Mezi nimi je například i vstupní štít, který se sice podařilo zachránit celý, ale tady jej už nedáme. Použijí se ale například různé dílčí prvky jako třeba okna nebo okenní ozdoby.

Dokážete počet použitých původních trámů odhadnout na kusy?

To se dá těžko. Když byla třeba některá část trámu shnilá, uřezala se a použila se jen ta dobrá. Takže jsou tady trámy dlouhé, ale pak další různě dlouhé fragmenty. Ale můžu říct, že původních trámů tady bude několik desítek, zatímco nových několik stovek.

Setkali jste se s problémem, že vám například původní trám nepasoval do nové konstrukce?

Starý trám prošel určitým historickým vývojem. Seschl a přizpůsobil se pohybu stavby, takže to riziko tam bylo. Ve většině případů se nám to ale podařilo uzpůsobit.