Ranní mlha některé možná ujistila, že bude fajn si ve sváteční den přispat. Ty, kteří měli v plánu volný den využít k výletu do hor, ale neodradila. Oblékli sebe i děti, vzali psa a vyrazili do Oldřichovic, odkud jezdí lanovka na Javorový vrch. Někteří jen tak na túru, jiní pomoci s úklidem hor, v rámci akce Poděkuj horám, kterou už pošesté uspořádal spolek Čisté Beskydy.

Ne každý, koho organizátoři akce na parkovišti oslovili, se přidal. „Někteří o akci vůbec nevěděli, ale část lidí to zaujalo a igelitové pytle na plast i směsný odpad, nabízené rukavice a mapku s vyznačenými trasami, podél kterých je nejvíce znečištěných míst, si vzali,“ řekla za organizátory Veronika Sarková ze společnosti Čisté Beskydy.

Uklízeli rodiče i děti

Krátce po deváté hodině dorazila rodina Schwanczarových z Třince, kteří prozradili, že přijeli záměrně. „Já už jsem byl na této akci jednou,“ přiznal Martin Schwanczar.

Letos vzal ženu a obě děti. „Jsme tu proto, že chceme čisté Beskydy, nechceme po lese chodit mezi odpadky,“ vysvětlil, proč se celá rodina zapojili do úklidu. Jeho žena Veronika dodala, že na výlety do hor chodí často a běžně s sebou mají nějaký pytel, do kterého mohou odpadky, na které cestou narazí, sebrat. Někdy prý takovýto „náklad“ donesou až domů, kde ho vyhodí do kontejneru před domem.

„Už tak tři čtyři roky, co vyrážíme do hor s pytlem na odpadky. A že je co sbírat. Běžně nacházíme plechovky od nápojů, plastové i skleněné lahve, papírové kapesníky. A poslední dva roky roušky a respirátory. Lidem to asi padá z batohů,“ říká Schwanczar.

Rodina Polokových z Třince také dorazila v plném počtu, rodiče se dvěma syny. Na parkoviště do Oldřichovic si přijeli jen pro pytle a mapku a autem se poté přesouvali do Košařisk, odkud vyráželi na Kozubovou.

„Chodíme na hory často a vidíme, jak ty lesy vypadají. To je hlavní důvod, proč se přidali k této akci. Už nějaký rok sami od sebe sbíráme na výletech odpadky, vždycky jeden pytel naplníme. A snažíme i naše děti vychovávat nejen k lásce k horám, ale také, aby neodhazovaly v lese odpadky,“ řekl Aleš Polok.

Jak prozradili „sběrači“ z Těrlicka, děti z tamního dětského domova, v nižších polohách nacházeli třeba v korytě potoka, starý dětský kočárek, pneumatiky, rezavý gril a spoustu dalšího harampádí. Mezi nejkurioznější nálezy jsou například obrovský koberec, oblečení, boty či plážové nafukovací lehátko. Přímo v lese jsou pak nejčastějším odpadem plastové i skleněné lahve, plechovky od nápojů, obaly od jídla, papírové kapesníky. Jak Deníku řekla za organizátory Kateřina Piechowicz, do akce se letos zapojilo přes dva a půl tisíce lidí a na každém ze 13 stanovišť se naplnil jeden velkoobjemový kontejner.

Osvěta na téma odpady

Pytle s odpadky pak lidé mohli vhodit na vrchu Javorového do kontejneru. A pokud nebyli až nahoře, byl kontejner, který zajistila místní firma Smolo, na parkovišti pod lanovkou. Právě tam se mohli zájemci dozvědět, co všechno se z odpadu vyrábí, jak se zpracovává, jak dlouho se v přírodě rozkládá díky lidem z organizace EKO-COM. Ti měli připraveny i osvětové hry pro děti, vše na téma odpad, jeho třídění a zpracování.

Letošní ročník akce Poděkuj horám, kterou pořádá spolek Čisté Beskydy s masivní podporou společnosti Heimstaden, nabídl kromě samotného sběru odpadků, také zábavu pro malé i velké. V Ostravici, pod Lysou horou, se odpoledne konala Afterparty, kde byl připraven program pro děti a zahrála mj. ostravská skupina Buty.