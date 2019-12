Jedním ze zadržených je šestapadesátiletý muž z Ostravy. V těchto dnech navštívil oční ambulanci polikliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava, a to kvůli řidičskému průkazu.

„Lékařka mu oznámila, že z důvodu špatných výsledků mu nemůže vrátit řidičské oprávnění,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Senior s těmito závěry nesouhlasil, vzápětí se uchýlil k výhrůžkám. „Střelba se asi bude opakovat, i když asi ne tady,“ prohlásil. Informace o jeho chování se dostala k policii, která zahájila vyšetřování.

Do problémů se dostal i padesátiletý muž z Ostravy, který svými poznámkami vyděsil úřednici ostravské pobočky katastrálního úřadu. Zaměstnankyně po něm chtěla úředně ověřený podpis na formuláři, bez kterého je dokument neplatný. „Mě to nezajímá, já si to tu podám za tu tisícovku. A jak to neprojde, tak to uvidíte," prohlásil. Dále vyhrožoval škrcením. Na závěr podle sdělení policie dodal: „Však víte, jak to bylo na té fakultce v Porubě."

Pieta při sirénách v Ostravě

Oba muži již byli zadrženi, jeden z nich se bude zodpovídat z nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí až rok vězení. U druhého ještě není rozhodnuto.

„Ve chvíli, kdy někdo byť jen z momentální situace vyhrožuje druhé osobě a tím vyvolá důvodnou obavu o život a zdraví, se dopouští protiprávního jednání. Následně dle intenzity výhrůžky může být věc vyhodnocena i jako trestný čin,“ varovala Michalíková.

Podobné případy, kdy lidé při výhrůžkách odkazovali na ostravský masakr, při němž rukou šíleného střelce zemřelo sedm lidí, řešili policisté i minulý týden.

Kondolenční kniha a pietní místo před FNO