Dnes ráno bylo na účtu 833.000 korun, uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Dvaačtyřicetiletý střelec v úterý zabil v čekárně polikliniky fakultní nemocnice šest lidí a tři zranil. Kriticky zraněná žena zemřela ve čtvrtek, stala se tak sedmou obětí. Vrah asi tři hodiny po útoku v Děhylově na Opavsku spáchal sebevraždu.

Dodala, že přispívají především jednotlivci, a to částkami v rozmezí od 100 do 2000 korun. Přišly ale i větší sumy. Několik lidí poslalo 10.000 korun či dokonce 20.000 korun. Nemocnice zřídila transparentní bankovní účet číslo 73030761/0710. Dárci tam mohou přispívat do 31. března 2020. Do té doby nemocnice upřesní, jak bude peníze rozdělovat.

Pomoc pro rodiny pozůstalých i zraněné už schválila zastupitelstva Ostrvy i kraje. Rodinám zavražděných každá z těchto institucí pošle 100.000 korun. Zranění dostanou polovinu. O podobně vysoké podpoře by měla jednat i vláda. Rodiny obětí pak tak měly dostat úhrnem 300.000 korun, zranění 150.000 korun.

Život v budově polikliniky se dál postupně vrací do původních kolejí. Budova byla přístupná už ve středu, ve čtvrtek pak vedení nemocnice po dohodě s policií znovu otevřelo traumatologickou ambulanci, kde dvaačtyřicetiletý muž zabíjel. Pacienty ošetřoval jiný tým než ten z úterý. Dnes se do práce, a tedy i na místo činu vrátili i někteří pracovníci ambulance.

"Někteří už pracovali dříve, ale v jiné části nemocnice. Někteří se do ambulance vrátili dnes," řekla mluvčí. Dodala, že část personálu ještě využívá času, který od vedení nemocnice dostali na to, aby se vzpamatovali z otřesného zážitku.

Dvaačtyřicetiletý střelec zahájil palbu bez varování na poliklinice ostravské fakultní nemocnice v čekárně traumatologické ambulance v úterý po 07:00. Muž střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Šest lidí útok nepřežilo. Tři lidi zranil. Jedna žena byla po střelbě v kritickém stavu, ve čtvrtek zemřela. Jednoho muže už lékaři propustili do domácího léčení. Třetí zraněný je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života.

Mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková uvedla, že vyšetřování pokračuje, přestože střelec je mrtvý. Kriminalisté zjišťují jeho motiv i to, kde získal svou nelegální zbraň.

"Vyslýcháme svědky i příbuzné. U všech zemřelých, tedy obětí i střelce, byla nařízena pitva. Její výsledky budeme mít k dispozici během několika týdnů," doplnila Jiroušková. Dodala, že podle odhadů vyšetřování okolností tragické střelby potrvá několik týdnů.