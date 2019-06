Pohřešovaným je 26letý Lukáš Vydra.

V úterý 18. června odešel před půlnocí do práce, kam ale nedošel. Před skladem společnosti PPL v Dubí, kde pracuje, se našel jeho batoh se všemi osobními věcmi.

Oficiální pátrání vede policie. Psovod na místě nenašel žádné další stopy.

Pátrání dobrovolníků

"Jak již víte, v úterý nedošel na noční kamarád a slehla se po něm zem. Napadlo nás, že bychom se mohli podívat do míst, kde se ztratil a prošmejdit okolí, jestli něco nenajdeme, co by pomohlo. Sraz by mohl být ve 13 hodin na zastávce MHD Dubí, kde jezdí linka 79. Přesně ve 13:05 tam přijede spoj linky 79 ze Svinova," svolávají se lidé prostřednictvím sociální sítě.

