„Ona byla pro klubovou scénu bídná už loňská sezona, kdy spoustu lidí odlákaly venkovní akce, festivaly. Proto jsme taky neměli tolik rezerv – a koronavirus to všechno ještě zhoršil!“ říkají Tomáš s Kristiánem. Ti jako spousta dalších podnikatelů, zejména v oboru, přichází kvůli čínské nákaze ze dne na den o zdroj příjmu.

„Katastrofa, to se ani nedá popsat. Prostě, co nevyděláš, nemáš…“ komentují období nouzového stavu. Na druhé straně ale nacházejí pochopení u vlastníka domu vybírajícího za nájem prostor, v nichž klub působí. A oceňují i pomoc města zdejším živnostníkům stejně jako kompenzační bonusy pro podnikatele poskytované od státu.

Lightouse neboli česky Maják má otevřeno jen o víkendech. „Celý týden by se to nevyplatilo. Maximálně tady můžeme v pracovních dnech uspořádat nějakou akci na objednávku,“ vysvětlují Tomáš s Kristiánem. Podnik navíc v běžný čas funguje jako opravdu noční; je otevřený od desáté hodiny večerní do třetí, případně páté ranní.

Poslední květnový pátek nicméně pouštějí dovnitř podstatně dříve – vždyť jim také vláda nařizuje zavírat hodinu před půlnocí. „Přišla i spousta kamarádů a známých, aby nás podpořili. Kapacita je sto lidí, měli jsme jich tu asi šedesát“ popisují provozovatelé první den obnovené živnosti. Za mixážním pultem pouští muziku DJ Zavaal.

„Specializujeme se na moderní taneční hudbu a jednou za čtrnáct dnů máme sobotu vyhrazenou oldies. Ve které mají ty elektronické taneční styly vlastně své základy,“ uvádějí Tomáš s Kristiánem. Ti úderem jedenácté hodiny večer (kdy by se zábava za normálních okolností teprve rozjížděla) vyprovázejí hosty ven a klub zamykají.

Sledují, jak většina návštěvníků míří – jako můry za světlem – jen přes ulici k Escobar Clubu. Je tu otevřené prodejní okénko a jeho okolí se po nařízeném dřívějším uzavření podniků v zóně Stodolní stává velmi živým místem. „Lidi dělají lidi. Kde je živo, tam se taky stahují, což platí i pro kluby, jako je náš,“ tvrdí Tomáš s Kristiánem.

Období bez masových akcí, jak upozorňují, by ale mohlo nahrávat právě klubové scéně napříč celou Ostravou. „Léto bez festivalů je samozřejmě špatně, ovšem lidé se budou chtít bavit. Doufáme, že si najdou zpět cestu do klubů. Když bude jeden plný, vyrazí jinam, právě to korzování je pro Stodolní ulici typické,“ dodávají z Majáku.