V Liptani si postavili májku před hasičskou zbrojnicí. Pro jistotu, aby ji někdo nepodřízl, ochránili kmen až do dvoumetrové výšky pletivem. Příští rok si nejspíš budou muset v Liptani pořídit víc pletiva, protože záškodník s pilou se nenechal odradit. Májka smutně leží na zemi vedle modrého kontejneru na třídění papíru.

VANDALISMUS NEBO FOLKLOR?

Podle tradice je potřeba májku neboli strom ozdobený věncem a fáborky hlídat před muži ze sousedních vesnic. Pokud místní v hlídání selžou a někdo jim májku podřeže, je to výzva, aby se vydali na trestnou výpravu do jeho obce a oplatili zlomyslnost stejnou mincí: shozením májky. Někdy také záškodník odřízne vrchol májky, a ti, kdo špatně hlídali, ho musí vykoupit.

Problém je v tom, že někteří mládežníci si tradice vykládají po svém, takže jejich akce připomínají víc vandalismus než lidový folklor.

KDYŽ MÁJKU PODŘÍZNE TEN, KDO SÁM NESTAVÍ

Ve Spáleném je tradice stavění máje svázaná s jednotkou dobrovolných hasičů. „Dnes už hlídací služby u májky ani moc nedržíme. Občas nám vydrží, ale často taky ne. Kdysi se hrálo podle fair play pravidel. Když nám májku ukradli, chtěli za ni výkupné a pro nás to byla výzva, abychom zkusili sebrat májku zase my jim. Jenže dnes už vám klidně podřízne májku i někdo, kdo sám májky nestaví a staré zvyky nedodržuje. Co si na něm máme vzít? Jak mu to oplatit? To už není lidový zvyk, ale normální vandalismus,“ vysvětlil hasič Pavel Gašparik ze Spáleného jak se vandalové baví na cizí účet, aby zažili rádoby adrenalin.

„Rozdíl je taky v tom, že podle starobylé tradice se májky kradly a podřezávaly jen na prvního máje. Dnes se najdou pitomci ochotní vám shodit májku kdykoliv jdou kolem s pilou a nikdo není v dohledu. Když se to nehraje podle pravidel, je to spíš ostuda než furiantství dotyčného,“ doplnil Josef Gašparik.

POLICIE ŘEŠÍ TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Našly by se i další novoty, které ohrožují pradávné zvyky. Najdou se byrokrati, kteří jsou ochotní z moci úřední posuzovat májku jako nepovolenou stavbu a nařídit odstranění. Podobné problémy se letos vyskytly například v Bohušově.

Dalším nešťastným trendem je podávat trestní oznámení na neznámého pachatele, který podřezal májku.

Policisté se podaným oznámením musejí zabývat. Například na policejní služebně v Plánici na Klatovsku přijalo oznámení, že neznámý pachatel májku podřízl 1. května v době od 1.30 do 8.40 hodin. „Pachatel májku podřízl a jejím pádem došlo k poškození dřevěného stolu, dvou lavic a na vjezdové bráně u domu části krytiny a oplechování,“ uvedla mluvčí policie Dana Landmanová. Škoda byla vyčíslena na 29 tisíc korun.

Policisté v Čimelicích na Písecku dostali od zástupců obce hlášení o naříznuté májce. „Zatím policisté pracují s informací, že 1. května kolem druhé hodiny ráno přijela parta chlapů a snažila se pokácet obecní májku na náměstí, nařízli ji zhruba do poloviny,“ informoval mluvčí policie Jiří Matzner. Podle něj je místní lidé vyrušili, ale májce hrozilo, že spadne. Museli ji proto odstranit dobrovolní hasiči. Škodu obec vyčíslila na 20 tisíc korun. V obou případech namísto tradičního placení výkupného nebo odvetné výpravy budou policisté posuzovat, zda došlo ke spáchání trestných činů.

NEUHLÍDALS? ČETNÍKA NEVOLEJ!

Lidová slovesnost má pro případy regulérně pokácené májky speciální pořekadlo: „Neuhlídals? Tak se o vše postarej a četníka nevolej!“ Na rádoby vyznavače středověkých tradic, kteří klidně nechají shozenou májku ležet přes silnici, pokácí ji tak aby spadla na cizí majetek, naříznou ji a utečou nebo vytáhnou pilu třeba až 5. května lidová slovesnost nepamatuje.