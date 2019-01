V polském a Českém Těšíně se pustili do projektu, který mladým čtenářům originálním způsobem přibližuje kouzelný svět knih a problémy dospívajících dětí.

Již od března spolupracují obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem s Městskou knihovnou v Těšíně na projektu Emoce bez hranic. Ten se originální literární cestou zaměřuje na emoce a problémy dospívajících dětí v česko-polském pohraničí a pomocí tzv. biblioterapie se o nich snaží mluvit nahlas.

Partneři, kteří už léta spolupracují na propagaci čtenářství, si všimli, že v obou zemích jsou problémy dětí velmi podobné a sdílení znalostí i rozhovory na toto téma mohou v budoucnu přispět k jejich řešení. Právě proto podle ředitelky projektu Celé Česko čte dětem Evy Katrušákové vznikla kniha, jejímž hrdinou jsou emoce, které nemají věkové ani státní hranice.

ŠEST AUTORŮ, ŠEST POVÍDEK

„Leguán a jiné povídky představuje dvojjazyčnou publikaci, která se skládá ze šesti povídek. Ty vytvořili známí čeští a polští autoři Alena Ježková, Petra Soukupová, Michal Viewegh, Paweł Beręsewicz, Ewa Stadtmüller, Zuzanna Orlińska a jednotlivé texty se zaměřují na emoční problémy, kterým musí čelit současní dospívající lidé. A to i ty, které jsou spojené se závislostí na nových médiích, diskriminací, nesnášenlivostí, kultem materialismu, „jinakostí“ či s oslabením rodinných vazeb v moderním světě. Nicméně příběhy vyznívají smířlivě a mají dětem ukázat, že každý člověk se přece narodil jako dobrý, s touhou po bezpečí a lásce,“ přiblížila Katrušáková a dodala, že právě děti čtenáři ve věku jedenáct až patnáct let jsou často opomíjená a z mnoha důvodů složitá cílová skupina. „Existuje řada aktivit pro malé děti, hodně projektů pro středoškoláky, ale podstatně méně pro zmiňovanou skupinu náctiletých,“ doplnila ředitelka organizace Celé Česko čte dětem s tím, že kdokoli, kdo by měl o knihu zájem, se může na organizaci obrátit.

KOUZLO PŘÍBĚHU

Projekt s názvem Emoce bez hranic vyvrcholil minulý týden společným biblioterapeutickým workshopem, v rámci kterého dětem z obou břehů řeky Olše přednesli jednu z povídek herci Tomasz Kłaptocz a Petr Sutorý z Těšínského divadla a kde spolu s malými čtenáři (posluchači) otevřeně diskutoval psycholog Jeroným Klimeš. Podobná literární setkání s herci a psychology přitom organizace Celé Česko čte dětem uspořádala i v závěru září.

„Příběh má jednu velikou výhodu, a to, že je dobře zapamatovatelný. I když mu dítě nerozumí, neznamená, že si z jejího přečtení nic neodnese. Naopak příběh v něm zůstane zapsaný, zapamatovaný a teprve s časem mu pomalu dojde, co vlastně ona povídka znamenala,“ uvedl v závěru posledního setkání psycholog Jeroným Klimeš.