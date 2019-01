Ostrava - Gastronomický expert, vydavatel jediného nezávislého českého průvodce restauracemi, gurmán prohlašující, že každým rokem „projí auto střední třídy“. To je Pavel Maurer z Prahy, pod jehož taktovkou se koná v jednadevadesáti tuzemských podnicích od 15. ledna do 28. února jubilejní 10. Grand Restaurant Festival.

Japonské dobroty, italský génius a česká kulinářská přehlídka? Že je to možné pospojovat dohromady, předvedl Pavel Maurer při čtvrtečním představení 10. Grand Restaurant Festivalu v ostravské sushi restauraci Gókaná.

„Jsem rád, že je v menu i úhoř, což byla oblíbená ryba právě Leonarda da Vinciho, jemuž jsme tento ročník věnovali. Letošní motto zní: Chuť da Vinci!“ vysvětloval Maurer a zmínil přítomnost této ryby na slavném obrazu Poslední večeře páně.

Gókaná každopádně přichystá úhoře ve festivalové nabídce v hlavním chodu Dragon Roll (restovaný říční úhoř unagi, kreveta v tempuře, japonská zelenina, omáčka kabajaki z úhoře a pomerančů).

V menu v Gókaně se od příštího úterý objeví i hovězí zauzené wagyu carpaccio či drobenka z toskánských mandlových tradičních sušenek cantucchini.

Můžete představit smysl celého projektu?

Je to příležitost ochutnat vynikající jídla od prestižních šéfkuchařů v luxusnějších restauracích a to za zvýhodněné ceny. Za menu se platí od 250 do 600 korun a právě to nejdražší je nejžádanější, protože nabízí tříchodové menu se dvěma sklenkami vína, piva a pramenitou vodou. Festival se koná desátým rokem, pokaždé se při něm během dvou měsíců uskuteční přes třicet tisíc degustací. Pro tento ročník je jich aktuálně už prodáno více než šestadvacet tisíc!

Podle čeho vybíráte zúčastněné podniky?

Festivalové restaurace musí být v mém výběru Grand Restaurant 2019, čímž splňují kritéria vyšší gastronomie. Byly vybírány nejen mnou, ale také veřejností prostřednictvím hlasování. A proto se na ně mohu spolehnout. Vybraným nabízím účast. Ve vašem kraji se v tomto roce zapojuje pět podniků z Ostravy a po jednom z Opavy, Čeladné a Trojanovic.

Máte přehled o gastronomii v Ostravě?

Velice si vážím toho, co se děje na Ostravsku kulturně, hudebně, ale i v architektuře či gastronomii. Tak jako roste kulturní život, já vnímám, že se tu otevírají nové a nové restaurace, kavárny, bary, prostě to žije. Jen pro porovnání, letos se festivalu účastní daleko více podniků z Moravskoslezského, než z Jihomoravského kraje. V minulosti to bývalo většinou naopak…

Jak se stavíte k hospodským klasikám?

Smažený sýr, když se udělá čerstvý z kvalitního sýra, a nikoliv „z mrazáku do mikrovlnky“, k tomu se podávají brambůrky, tatarka tak je to prostě delikatesa, kterou miluje osmdesát procent našeho národa. Tvarůžky jsou česká specialita chráněná v EU, máme také frgály, ostravskou klobásu, kaplickou cmundu… Je třeba hýčkat si je a připravovat lokální speciality správným postupem a z dobrých surovin. I já mám ostatně rád buřty s cibulí… Takže držím palce a „Nejezte blbě!“