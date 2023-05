Vláda Petra Fialy avizovala, že se čepované pivo vrátí zpět z desetiprocentní daňové sazby do jednadvacetiprocentní. V těchto dnech se záměr vlády stal i ve frýdeckomísteckých hospodách žhavým tématem. Pro některé prý až existenčním či zavánějícím změnou životního stylu!

„Vláda, které jsem věřil a dal jí hlas, u mne o ten hlas přišla,“ poslal do Prahy jasný vzkaz Michal Prokeš provozující Verandu & Penzion Řízkárna, kde mají na čepu dvanáctku Radegast za čtyřiačtyřicet korun.

Tu naposledy ji zdražoval na podzim kvůli rostoucím cenám energií. „Když s vyšší daní budu chtít udržet stejnou marži nákupu a prodeje, jeho cena se bude blížit k padesátikoruně. A spolu s vysokými zálohami by to mohlo znamenat i zánik. Už teď mi je líto těch, kteří v branži skončili a nevydrželi,“ nechal se slyšet.

Štamgasti chodící ve Frýdku-Místku, jak jinak, právě na dvanáctku z Nošovic, na vládní plán svorně nadávají. „Kdysi jsme si dali pět šest piv, dneska s bídou dva tři kousky. A když zase zdraží, tak asi budeme pít z malých štamprlí,“ mudrovali naštvaně v podniku U Antoníčka.

„Kdo to bude za ty ceny pít? O šest korun, to už přestanu na pivo chodit!“ zaznělo zase ve Smog Baru. „Alkohol je alkohol, tak proč zvýhodňovat víno? Asi přejdu na pití vína,“ vedly se podobné řeči v Pivnici Růžový Pahorek.

A tam se také ozvala zpoza pípy i výčepní: „Na jedné straně chtějí, ať máme práci, ale jak dají ceny piva nahoru, takže tu práci za chvíli mít ani nebudeme. Plno hospod už položil covid a teď nás dorazí cena piva, protože lidi na to nebudou mít a začnou pít doma.“

Jinde uváděli, že informace o návratu čepovaného piva z 10% na 21 % (daň se snižovala v květnu 2020 právě kvůli situaci vyvolané koronavirovou nákazou), je příliš čerstvá, aby na ni mohli adekvátně reagovat. „Fakt nevím, nechci střílet od pasu. Zatím držíme cenu, lidé se k nám vrátili a začali na pivo chodit. Uvidíme, co bude dál,“ líčil Daniel Slíva za Nádražky na železničních stanicích ve Frýdku-Místku a Frýdlantě nad Ostravicí.

„Neřeším, člověk se musí státu i zákonům přizpůsobit,“ vzkazuje zase hospodský Karel Král od Gustlíčka.

Provozní z Ondráše ve Sviadnově Deníku sdělila, že i tady by třiačtyřicet korun za dvanáctku Radegast zachovali. I když kdo ví? „Na deset piv už se dneska málokde chodí. K nám ne, my jsme hlavně restaurace s dobrým jídlem. Místní tu samozřejmě zajdou večer posedět, ale, že by vyloženě lopali, to ne,“ popisovala.

„Pije se pořád, lidi chodí a je jich dost. Nevidím tady pokles hostů, ale spíše menší četnost. Nedají si v hospodě třikrát do týdne, ale jen jednou nebo dvakrát,“ přidal zkušenost Jan Poloch ze sítě podniků Radegastovna – Tankovna. A i v té frýdeckomístecké na Růžovém Pahorku nevyloučil, že by se změna ve zdanění čepovaného piva mohla projevit na ceně. Snad o tři až pět korun.

Zpráva z Prahy zaskočila také Libora Trávníčka, který se chystá v půlce května oživit „slavný“ podnik Čekanka u frýdeckomísteckého nádraží. Už však ne s Radegastem čepovaným čtyřiadvacet hodin nonstop, nýbrž s Bernardem. „Ze strany vlády došlo k opatření na snížení dluhu, který tady nechaly minulé vlády. To znamená, že se to dotkne nás všech, a i já to budu řešit,“ dodal.