Třemešná - Manželé Michal a Nikola Podešvovi z Osoblahy jsou součástí tradiční myslivecké rodiny, která dokonce i svou hospodu pojmenovala Hubert. Spolu podstoupili obřad přijímání mezi myslivce.

Svátek svatého Huberta 3. listopadu oslavili myslivci v Třemešné slavnostní hubertskou mší, která oživuje pradávné tradice. | Foto: Deník / František Kuba

Kněz Jan Randa jen několikrát do roka zažije v Třemešné kostel zaplněný do posledního místa. Kostelní lavice bývají spolehlivě obsazené 3. listopadu na svátek svatého Huberta. Svatohuberstká mše bývá obzvlášť slavnostní. Do Třemešné se sjíždí myslivci z celého okresu, aby vzdali hold svému patronovi, jak jim přikazují dávné tradice. Přichází i občané, které láká kouzlo sokolnictví, původ myslivců k oltáři s jelenem na nosítkách, lovecké trofeje mezi obrazy křížové cesty, bažant vedle eucharistie a zpívaná huberstká mše troubená na lesní rohy.