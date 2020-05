Maruška má diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu a těžkou mentální retardaci. Neorientuje se v čase a místě, nezvládá sebeobsluhu, je na plenách. Zkrátka potřebuje asistenci druhé osoby ve všech možných úkonech.

„Její pohybové možnosti jsou značně omezené, nechodí, jen s dopomocí zvládne udělat pár kroků. Sedět dokáže, ale nejedná se o stabilní sed. Když byla menší, všude lezla a vylezla si tam, kam potřebovala, dokonce byla schopná se i postavit k nábytku. Postupem času je pro ni ale stále těžší zvládat váhu svého těla a zkoordinovat postižené svalstvo,“ popisuje maminka.

Záhy dodává, že přesto všechno je Maruška velmi veselá a temperamentní dívka, která má ráda kolektiv. Maruška dojíždí každý den do speciální školy a třikrát týdně odpoledne do stacionáře, kde absolvuje mimo jiné také rehabilitace. S ohledem na potřebnou péči se paní Radka po ukončení rodičovské už do zaměstnání nevrátila.

„Pracovala jsem jako prodavačka, můj muž je skladník a má pevně dané ranní směny. Nedokážu si představit, jak bychom vše zvládli s dopravou do školy, stacionáře. Ze začátku jsem se snažila intenzivně hledat práci, ale moje časové možnosti se neslučovaly s tím, co bylo v nabídce. Nenašli jsme řešení,“ nastiňuje situaci Radka.

POMÁHÁ NADACE DOBRÝ ANDĚL

Zajištění finančních prostředků je tak na otci, rodině navíc pomáhají i Dobří andělé prostřednictvím nadace Dobrý anděl. Výdajů za péči o dceru, se kterými se rodina potýká, je mnoho.

„V minulosti se nám například podařilo sehnat prostředky na schodišťovou plošinu, bydlíme ve třetím patře. Něco nám přispěl úřad práce, další nadace nám zřídila transparentní účet pro sbírku a část jsme hradili i my z našetřených zdrojů, především díky příspěvkům Dobrých andělů. Chtěli bychom za celou naši rodinu poděkovat. Velmi si vážíme lidí, kterým nejsou lhostejné osudy jiných. Ten náš se díky nim stává mnohem jednodušším,“ doplňuje svou ženu Stanislav.

Poslední týdny strávila Maruška s rodiči doma, škola i stacionář byly kvůli opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru zavřené. Všichni ale doufají, že se brzy vše vrátí do zajetých kolejí. Maruška totiž potřebuje pravidelné rehabilitace, na které dojíždí několikrát týdně do stacionáře.

„A i já se těším, až mi otevřou fitko, snažím se pravidelně cvičit především na záda. Pomáhá mi to posílit svalstvo potřebné při manipulaci s Maruškou a ulevit od bolestí. Současně je to pro mě i forma relaxace od každodenních starostí,“ přiznává Maruščina maminka Radka.