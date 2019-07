Jedním z nedávných uchazečů o pas je také Jan Honzejk. Pas si stihl vyřídit ještě před začátkem prázdnin, přiznává ale, že by možná zapomněl, pokud by dovolenou letos nezařizoval v předstihu. „Normálně bych to asi řešil až na poslední chvíli, ale nabídku cestovní agentury jsme využili již v lednu, a tak jsem vše zvládl zařídit v klidu během dubna a vyhnul jsem se několikahodinovému čekání na chodbě magistrátu,“ uvedl Opavan, jenž cestuje za hranice Evropské unie.

Mnohým se také stane, že si nepohlídají končící platnost dokladu a tuto důležitou skutečnost zjistí až těsně před termínem odletu.

„Ano, to se stává poměrně často. Samozřejmě existuje řešení, jen je to docela drahá záležitost. Pas můžete mít již druhý den u sebe, ale vyzvednout jej lze pouze v Praze na Ministerstvu vnitra,“ uvedl Petr Sordyl, vedoucí odboru vnitřních věcí opavského magistrátu s tím, že letošní sezonu již takovou věc řešili několikrát.

Tento pas pro osoby starší 15 let stojí šest tisíc korun, do 15 let pak zaplatíte dva tisíce. Za klasický vydá žadatel 600, případně 100 korun a jeho vyřízení trvá až jeden měsíc.

„Většinou je ale do čtrnácti dnů hotovo, nelze na to ovšem spoléhat,“ pokračoval Sordyl. Ve zrychlené variantě, kdy je možnost vyzvednout si pas do týdne na příslušném magistrátě, zaplatíte čtyři tisíce u osob starších 15 let, u mladších pak jeden tisíc korun.

A kdy mají opavští úředníci nejvíce napilno? „Lidé mají ještě pořád zafixovány pondělky a středy jako úřední dny, v tyto dny je tedy největší nápor a řady se zde utvářejí. Ostatní dny, kromě úterý, kdy máme zavřeno, zvládáme odbavovat průběžně,“ uvedl Petr Sordyl a dodal, že nejvíce žadatelů dochází v květnu a červnu, ale zájem bude trvat ještě minimálně měsíc.

V Hlučíně evidují celoroční zájem o vydání cestovních dokladů. „Před prázdninami se samozřejmě nějaké fronty tvoří, ale to tak je asi na jakémkoliv jiném úřadě,“ komentovala vedoucí hlučínského odboru správních agend Liběna Mrázková. A protože pasy mohou být vydávány na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, nerozhoduje tedy místní příslušnost.

„Je to tak. O cestovní doklad nežádají pouze naši občané, ale přijíždějí k nám i lidé z Opavy, Ostravy a okolí,“ potvrdila Mrázková.