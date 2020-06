Své brány totiž znovu otevřela opavská radniční věž Hláska, jejíž ochoz se nachází ve výšce téměř pětatřiceti metrů.

Vystoupat nahoru není nikterak složité a zvládnou to i méně zdatní jedinci, kteří se do čtvrtého patra radnice mohou nechat vyvézt výtahem. Pak už ale musejí po svých.

Hláska je přístupná každou sobotu až do 26. září, a to v době od 10 do 17 hodin. Pokud sem zavítáte každou první sobotu v měsíci, tak v rámci výstupů bude otevřena také Expozice Opava/Troppau.

Zde můžete zhlédnout unikátní veřejnou uměleckou a historickou sbírku předmětů denní potřeby s tématikou Opavy.

Vstupenky na věž jsou k dostání v Turistickém informačním centru na Horním náměstí anebo také o sobotách přímo na místě v budově radnice. Dospělí zaplatí 30 korun, děti do 15 let a a držitelé průkazů ZTP či ZTP/P pak 10 korun.