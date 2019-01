Může jít pouze o dočasné řešení, což ale autorům projektu nevadí.

O využití strategické lokality, patřící městu, se diskutuje delší dobu. O některých záměrech již Deník informoval. Město je ale zdrženlivé. O prodeji v této chvíli neuvažuje, pečlivě také zvažuje, zda plochu někomu dočasně svěří do užívání.

Plán

Největší šanci má zřejmě plán na vybudování rodinného parku. Jde o projekt obchodního centra Forum Nová Karolina, jehož marketingový ředitel Tomáš Lučan Deník seznámil s podrobnostmi.

„Již delší dobu pracujeme na konceptu originálního dětského hřiště, kde najdou využití i sami rodiče. K této myšlence nás vede především úspěch atrakcí, jimiž je osazen prostor mezi naším obchodním centrem a Trojhalím," uvedl Tomáš Lučan, který s prostorem pro vozidla nepočítá.

„Nikoliv parkoviště nebo jakékoliv podobné, byť dočasné varianty počítající s auty, ale právě herní prvky v kombinaci se zelení jsou podle nás klíčem, jak centrum města zase o něco více zpřístupnit široké veřejnosti," doplnil Tomáš Lučan s tím, že projekt by měl smysl i v případě, že by fungoval jen několik let.

I dočasně

„Jdeme do toho s vědomím, že plocha, která je nyní využívána jako venkovní stání pro automobily, je regulérní součástí dalších etap projektu Nová Karolina. I kdyby malý rodinný park fungoval pět deset let, může fantasticky ukázat směr, jakým se mohou vydat i další místa v centru Ostravy, pro která se roky hledá využití," zdůraznil Tomáš Lučan. Stejnou cestou se podle něj vydal například Bohumín. „Bohumín nám ukazuje, že spojení rodinné zábavy, her, práce a volného času může skvěle fungovat. Věříme, že v tomto směru všechny zainteresované strany v čele s městem najdou velmi rychle shodu," uzavřel Tomáš Lučan.

Podpora

Jeho nápad se líbí i primátorovi Ostravy Tomáši Macurovi. „Přivítal bych, kdyby bylo na pozemku vybudováno dětské hřiště, než aby sloužil k parkování. Město je tady pro lidi, ne pro auta," řekl Deníku primátor Ostravy Tomáš Macura.

Nápad podpořil i hlavní architekt Cyril Vltavský, který opakovaně hovořil i o strategickém významu tohoto pozemku.

„Pozemek je součástí ploch, na kterých je plánována a připravována dostavba dnes již stavebně započatého náměstí Nové Karoliny," sdělil Deníku Cyril Vltavský, podle kterého je vybudování rodinného parku zajímavý záměr.

Odpočinek, setkání

„Ostravě obecně chybí taková využití, kde si můžete odpočinout, věnovat se dětem, či si jenom povykládat s přáteli. Rodiče dětí o tom vědí své. Z tohoto pohledu tedy nelze jinak než tyto aktivity podporovat. Město je potřebuje, protože je oživují, nabízejí prostor pro sociální kontakty a v neposlední řadě jsou jedním z magnetů, které občané vyhledávají. Vytvářejí atmosféru a dělají město městem," uvedl hlavní architekt, který je jednoznačně proti tomu, aby byl pozemek využit i do budoucna pouze jako zpevněná parkovací plocha. „V centru patří auta pod zem a tyto plochy pro lidi. To, že na něm dnes provizorně stojí auta, protože byl volný, budiž. Podle mě ale není třeba budovat další zpevněné plochy," reagoval Cyril Vltavský, který se domnívá, že město by mělo pečlivě vážit, jak podobné pozemky využije.

Hýčkané pozemky

„Město nemá ve svém vlastnictví moc volných pozemků, které by v budoucnu mohlo využít pro smysluplnou městskou zástavbu, třeba za deset dvacet let. Proto by si je mělo hýčkat a chránit," řekl hlavní architekt a dodal: „A podle mě tento pozemek takový je. Jednou se možná objeví zajímavá a městotvorná stavba, pro kterou bude ideální. Stavba, která patří na náměstí. Do té doby je samozřejmě možné jej dočasně využít. V takovém případě však raději pro atrakce, raději pro děti, raději pro lidi," dodal Cyril Vltavský.

Podle něj by stálo za úvahu prověřit, zda se v okolí nenachází plocha, kde by se taková aktivita mohla umístit již jako stavba trvalá, nikoliv na časově omezenou dobu. „Mám za to, že takový pozemek v této lokalitě je," řekl hlavní architekt a dodal, že při volbě mezi atrakcemi pro děti a parkovištěm dává jednoznačně přednost první variantě, to i za cenu třeba jen dočasného řešení. „Budoucnost ukáže, zda si jej nakonec Ostrava oblíbí natolik, že se stane řešením definitivním," uzavřel Cyril Vltavský.