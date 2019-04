V roce 1995 se stala Miss České republiky a ve stejném roce také Miss Europe. Otevřelo jí to možnosti cestovat a poznávat nová místa. „Tenkrát ještě nebyl tak velký prostor pohybovat se po světě. Díky reprezentace České republiky ve světě jsem poznala spoustu krásných zemí od Ameriky po Austrálii, navštívili jsme také exotický Réunion, Madagaskar a fotilo se například i na Bahamách,“ vyjmenovala své zážitky a doplnila, že si doma s rodinou vyplňovali mapu prozkoumaných zemí, a která je už řádně pokryta.

Nyní je ale již druhé volební období, konkrétně pátým rokem, převážně v roli starostky města Kravaře. A jak by hodnotila sama Monika Brzesková svou „missí nálepku“, která ji doprovází celým životem, právě ve funkci starostky?

„V práci na úřadě bych to hodnotila spíše jako minus. Lidé se na vás dívají skrz prsty, je pro ně nepředstavitelné, že by modelka měla vést město. Takže velkou energii jsem musela věnovat tomu, abych všechny přesvědčila, že to myslím vážně a té práci se opravdu chci věnovat naplno,“ sdělila s tím, že v množství kontaktů, které získala v době soutěže Miss, vidí naopak obrovskou výhodu.

Před nedávnem uspořádal Miloš Zapletal, tehdejší zakladatel soutěže krásy, neformální setkání všech missek od roku 1989, kdy zvítězila Ivana Christová, až po Anetu Vignerovou z roku 2009.

„Bylo příjemné zase vidět kolegyně z branže. Dnes už se nesetkáváme v rámci přehlídek a podobných aktivit, každou osud zavál někam jinam,“ říká.

Kromě již zmíněných titulů se před osmi lety stala nejoblíbenější Miss v historii. Nejspíš i kvůli faktu, že neplnila stránky bulvárních časopisů. „Možná jsem ještě vystihla dobu, kdy bulvár neexistoval. Neposílaly se fotky do redakcí, nevytvářely se uměle kauzy pro zviditelnění se. Byla to čistší doba,“ zamyslela se a dodala, že ji jímá hrůza z prezentací některých mladých modelek.

Jako jednu z mála ji nepostihla takzvaná missí nemoc. Se svým mužem je od 15 let. „Je to hodně o trpělivosti partnera, na kterého je kladen velký tlak. I on se samozřejmě musí smířit s tím, že má najednou doma známou ženskou. Buď to ustojí nebo ne,“ uzavřela Monika Brzesková.