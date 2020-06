Řada škol již v pátek předala žákům vysvědčení a rodiny odjíždějí na dovolenou. Policisté nejen na tyto dny, ale během celých prázdnin chystají různé akce. Ta první právě začala.

Účastní se jí stovky policistů po celé České republice. Motoristé se tak musejí připravit na to, že hlídky budou potkávat častěji než jindy. Počítá se i s nasazením vrtulníků, a to kvůli informování o aktuální dopravní situaci, mimořádných událostech, budou také dohlížet na dodržování silničních pravidel. Policisté se ve zvýšené míře zaměří i na dálnici D1, na které pokračují stavební práce.



S kontrolami je nutné počítat i v Moravskoslezském kraji. Jedna z hlídek se v pátek objevila na čerpací stanici ve směru z Polska do Ostravy. Policisté se zajímali o doklady, nechyběly ani dechové zkoušky na alkohol.

Za posledních dvacet roků se v Moravskoslezském kraji během prázdnin nejvíce umíralo v roce 2001. Tehdy přišlo o život pětatřicet lidí. V několika dalších letech se počet obětí pohyboval mezi dvaceti a třiceti, později pak mezi deseti a dvaceti. Nejméně mrtvých (6) bylo o prázdninách roku 2016.

KAMPAŇ

V souvislosti se začátkem prázdnin a pokračujícími stavebními pracemi spouští BESIP kampaň k bezpečnosti pracovníků na silnicích. Každoročně jsou zaznamenány tragické případy, kdy nepozorní nebo rychle jedoucí motoristé zaviní smrt dělníků.

„Zvýšený počet incidentů evidují všechny dopravní firmy. Nehoda může skončit škodou na stavebním stroji, ale bohužel může skončit i smrtí pracovníka. Letos byli usmrceni již čtyři silničáři, což je nejvyšší číslo za několik let,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

Letošní prázdniny budou specifické také tím, že více lidí zamíří do turistických destinací v České republice. „Dá se proto očekávat nadprůměrná koncentrace osobních automobilů, motocyklistů, cyklistů a chodců také na silnicích nižších tříd v turisticky atraktivních lokalitách. Nabádáme proto řidiče v létě ke zvýšené opatrnosti a zodpovědnosti v silničním provozu,“ řekl vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.

K TÉMATU

PRÁZDNINOVÁ MOTORISTICKÁ RIZIKA



- únava řidiče

- nesoustředěnost, nervozita, stres

- nevěnování se řízení

- nezkušenost řidiče

- neznalost trasy

- neaktuální navigace

- špatný technický stav vozidla

- přetížené vozidlo

- ovlivnění alkoholem