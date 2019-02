Výzva Deníku: Pochlubte se nám s vysvědčením!

Vybojovat samé jedničky není pro školáky žádný snadný úkol. Ti, kteří to dokázali, ale i ti, jimž to uteklo jen o kousek, si ale určitě od rodičů či prarodičů zaslouží nějakou tu odměnu, třeba pozvání do cukrárny.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Pošlete nám snímky vaší hrdé ratolesti, na nichž je zachycena s vysvědčením, nebo i video - například jak vy slavíte školní úspěchy. Kreativitě se meze nekladou! Možná tím budete inspirovat i další rodiče. Vše posílejte na adresu webeditori.sm@denik.cz a my z došlých záběrů vytvoříme fotogalerii čtenářů. Školákům a studentům z okresu Ostrava zároveň začíná desetidenní volno. Tipy jak si ho užít v moravskoslezské metropoli najdete zde: Jarní prázdniny jsou za dveřmi. Nejlépe na tom bude Ostrava! Co nabídne dětem? Přečíst článek ›

Autor: Redakce