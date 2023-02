Odchod zubaře do důchodu bez možnosti najít náhradu potkal už spoustu lidí, řadu dalších ta možnost děsí. Nejen v regionu je jich akutní nedostatek.

„Z praxe víme, že se končící stomatologové snaží pro své pacienty najít někoho, kdo si je vezme na starost, popřípadě dají – ačkoli to zákon zakazuje – zdravotnickou dokumentaci pacientům, ať si najdou nového zubaře sami. Někdy se to povede, ale většinou ne, jelikož zubní lékaři mají své kartotéky naplněné a již nové pacienty nepřijímají, maximálně jednotky případů,“ popisuje známý stav věcí mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Zubní pohotovost provozuje v areálu Ridera Sport ve Vítkovicích klinika Ajna dental Lubomíra Berana. V pracovní dny je pohotovost v provozu „přes noc“ v době od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Právě tam by se na odboru zdravotnictví měla sbíhat zdravotní dokumentace lékařů, kteří z nějakého důvodu skončili. Zdaleka ne vždy se tak ale děje. Například v roce 2021 převzal kraj zdravotnickou dokumentaci po 22 zubních lékařích. Celkem šlo o 25 738 karet, avšak pouze 480 jich následně krajský úřad na žádost pacientů rozeslal do jimi určených zubních ordinací. „Je to jasný důkaz toho, že v kraji zubaři skutečně chybí,“ komentuje tristní bilanci krajská mluvčí.

Počet lidí v regionu, kteří nemají svého ošetřujícího zubaře, je ale mnohonásobně vyšší. Aktuálně je to asi 157 tisíc lidí, což je údaj získaný krajem na základě průzkumu. „K uvedenému číslu jsme dospěli porovnáním počtu obyvatel žijících v kraji s daty pojišťoven o tom, kolik jejich klientů je registrovaných u některého zubního lékaře v Moravskoslezském kraji,“ vysvětila Birklenová s tím, že vedení kraje se snaží situaci řešit, například finanční podporou nově vznikajících ordinací.

Jedna taková klinika hned se třemi ordinacemi se zanedlouho otevře pro někoho jen doslova pár minut od Ostravy. V Nerudově ulici v Bohumíně. Postupně nabere zhruba tři tisíce pacientů. Šanci získat stomatologa mají lidé, kteří od 31. ledna do 10. února vyplní Bohumínské městské nemocnici elektronický formulář. Tuto cestu zmapování potřeb budoucích pacientů či klientů zvolili proto, aby se vyhnuli sáhodlouhým frontám před klinikou.

Dodnes má totiž celá republika v živé paměti, jak se v říjnu 2020 otevřela nová ordinace v ostravské Lhotce. Někteří před ní i nocovali, chvílemi fronta dosahovala několika set metrů a lidé ji srovnávali s frontami na banány za komunismu. Pochopitelně se nedostalo na všechny. „Když jsme ráno viděli tu frontu, ani se nám nechtělo do práce. Nejde ani natrénovat situaci, kdy někoho už budeme muset odmítnout," popsala tehdy Deníku manželka ordinujícího zubaře a jednatelka společnosti Doktor Zoubek Lucie Denková.

Nekonečné fronty nechtějí. Vyberou online

Rychlost nyní v Bohumíně nehraje roli. Pacienty si vyberou podle několika kritérií, včetně absence stomatologa, místa bydliště a dalších. Zákon to umožňuje. Na vstupní prohlídce se také může stát, že pacient nebude přijat.

„Od března zahájí činnost jedna ze tří stomatoložek v dočasných prostorách polikliniky v Čáslavské ulici. Po dokončení stavebních úprav budovy v Nerudově ulici se brzy přesune do nové ambulance, kde se k ní přidají další dvě stomatoložky. Předpokládaný termín kompletního zprovoznění nové zubní kliniky je na přelomu října a listopadu letošního roku,“ sdělil plán předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček s tím, že klinika bude mít uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami.

V Ostravě mezitím začíná svítat světlo na konci tunelu. Tunelu, na jehož konec se však dojde až za několik let. Lékařská fakulta tamní Ostravské univerzity (LF OU) je totiž čerstvě po souhlasném stanovisku ministerstva zdravotnictví k výkonu povolání v oboru stomatologie blízko k oprávnění zahájit vzdělávání nových zubařů. S maximálním apelem uspokojit posléze primárně potřeby regionálních pacientů.

Prvních dvacet studentů už v září?

V nejbližších týdnech univerzita mimo jiné aktualizuje seznam stomatologů ochotných vyučovat novou generaci a bude čekat na akreditaci programu stomatologie od Národního akreditačního úřadu. Pokud vše klapne, od září se začne vzdělávat prvních dvacet studentů.

„Máme za sebou desítky úspěšných výběrových řízení na pozice lektorů a asistentů, kteří jsou připraveni do výukového procesu na naší fakultě v případě získání akreditace nastoupit,“ ujistil děkan LF OU Rastislav Maďar s tím, že se právě dokončuje vybavení cvičné nemocnice s ordinacemi a cvičnými trenažéry. Celkové náklady převyšují 40 milionů korun, kraj i Ostrava přispěly shodně částkou 14,3 milionu korun.

Díky tomu by za několik let mělo ubýt smutných příběhů, jakým je například ten pana Ladislava Závodného z Kozlovic na Frýdecko-Místecku. Senior v roce 2021 Deníku poskytl seznam dvaadvaceti zubařů, kteří jej napříč kraji odmítli přijmout. Zda jeho zoufalé hledání skončilo, aktuálně Deníku není známo. Jisté však je, že na ostravské zubní pohotovosti se často tvoří mnohahodinové fronty pacientů s akutními bolestmi. Nalezení cesty ze stomatologické krize je pro region jedna z hlavních priorit.

Kde najít zubaře?Česká stomatologická komora na svých webových stránkách poskytuje seznam dostupných stomatologů. Na webové adrese dent.cz/zubni-lekari lze vyhledat zubaře podle jména lékaře, názvu ordinace či kliniky, ulice či města. Zaškrtnout lze také smluvní zdravotní pojišťovny a zejména políčko „přijímáme nové pacienty“ – v Ostravě však na přelomu ledna a února taková ordinace není. Na webové adrese dent.cz/pohotovosti lze také najít seznam dostupných zubních pohotovostí.