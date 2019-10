„Pozornost a investice chceme soustředit na nejnavštěvovanější objekty, které se musejí stát více interaktivní, kreativní, využívat moderní prezentace, média i informační technologie. Soustředit se budeme na nově vznikající muzea,“ vysvětlila mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Čtěte o Archeoparku v Chotěbuzi

Dodala, že v současné době probíhají jednání zřizovatele se zástupci samospráv. V jednom případě už je to domluveno.

Technické muzeum v Petřvaldě přejede k 1. lednu 2020 pod město.

„Je to hotová věc. Zastupitelé města rozhodli o bezúplatném nabytí budovy nynějšího objektu Technického muzea v Petřvaldě na konci dne srpna,“ informoval straosta Petřvaldu Jiří Lukša. Dodal, že náklady na provoz jsou na rok 2020 odhadovány zhruba na dva miliony korun.

Ostatních poboček se podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové v současné době změny netýkají, probíhají však jednání o dalším využití muzejní pobočky v Havířově Musaion a v Orlové. Vyjádření zástupců těchto měst se získat nepodařilo.

„Zatím jediné jednání na toto proběhlo letos na jaře a byl to jen návrh, co by na to obce řekly. Od té doby se nic nového v tomto nepohnulo. Žádnou oficiální informaci z kraje aktuálně nemáme,“ řekl mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček.

Podle informací Deníku by pod správou Muzea Těšínska měla i nadále zůstat Kotulova dřevěnka v Havířově a Památník životické tragédie v Havířově-Životicích.

V létě příštího roku má být dokončena rekonstrukce hlavní budovy Muzea Těšínska a otevřena zcela nová stálá expozice a výstavní síň v Českém Těšíně, a po dokončení rozsáhlých oprav bude v létě příštího roku opět plně zprovozněn také Archeopark v Chotěbuzi. „V roce 2021 počítáme s otevřením nové pobočky v Jablunkově, tzv. Muzea Trojmezí, která nahradí stávající výstavní síň na jablunkovském náměstí,“ řekla Nikola Birklenová.