Muž utrpěl lehčí zranění, žena dopadla hůře a skončila v nemocnici. Jejich dvěma dětem, které šly před nimi, se naštěstí nic nestalo. Kolotočář vinu odmítl. K neštěstí došlo v září 2016.

PÁD

V pondělí u odročeného hlavního líčení vypovídala žena, která při pádu z téměř dvou metrů utrpěla zranění obou nohou.

„Odcházeli jsme od kolotoče, pak jsem se najednou propadla, současně se propadl i můj manžel. Myslela jsem, že mě pohltila zem. Plakala jsem, bylo to hrozné,“ řekla soudu žena, jež se léčila několik měsíců a půl roku byla na nemocenské. „Mám stále problémy. Levý kotník je v pořádku, ale u pravého přetrvávají potíže. Když déle stojím, při větším zatížení a změně počasí mi otéká,“ dodala.

NECHÁPE

Kolotočář si neštěstí nedokáže vysvětlit. „Na krmáš jezdím do Pustkovce už třicet let. Nikdy se nic nestalo. Až teď. Nevím, jak mohlo k posunutí roštu dojít. Myslím si, že to mohli udělat bezdomovci. Ti pod konstrukcí hledají peníze, které lidé ztratí. Možná tam někdo viděl korunu, rošt pozvedl a už ho zpátky nezasadil,“ řekl dosud netrestaný provozovatel kolotoče, podle jehož verze nebyl v danou chvíli kolotoč vůbec v provozu.

To ale zraněná žena odmítla s tím, že si koupili žetony, které od nich obsluha kolotoče vybrala a atrakci pustila. „V budce, kde se kupují žetony, v té chvíli nikdo nebyl,“ reagoval obžalovaný muž a dodal: „Kolotoč můžu obsluhovat já, dcera, manželka a syn. Nikdo z nás tam ale nebyl. Kolem se pohyboval bezdomovec, ten by to však nedokázal zapnout, není to vůbec jednoduché.“ „Někdo z vás dvou lže,“ prohlásil soudce.

Jako svědkyně vypovídala v pondělí i dcera obžalovaného, která potvrdila jeho slova o tom, že nikdo z rodiny u kolotoče nebyl. Hlavní líčení bylo odročeno.