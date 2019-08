Další místo na mapě Evropy zaplní během následujících osmnácti dní Dobrodruzi na jawách. Výprava ve složení Roman Kořistka, Jiří Zimola a Jakub Chodura se na jawách 250 a 175 vydá směr Anglie a Irsko. Ujet se na svých strojích chystají více než pět tisíc kilometrů.

„Z Belgie do Anglie pojedeme trajektem, poté zamíříme do Irska a následně zpět trajektem do Francie. V letošním roce jsme si na doporučení vzali dva dny volna navíc, chtěli bychom totiž stihnout i opačnou část Irska, než kde leží Dublin, protože ta je zajímavější. Na trase máme vždy dány určité body, které bychom rádi viděli. Letos je mezi nimi například ostrov Mont Saint Michel ve Francii,“ přibližuje detaily cesty Roman Kořistka z Holasovic.

Spí se ve stanech, jídlo si většinou připravují vlastní.

„Hlavně doufáme, že nám pojedou motorky a bude dobré počasí. Ale jsme zvyklí i na déšť. Když jsme v roce 2014 byli v Norsku na pionýrech, osm dní v kuse pršelo. Neměli jsme nepromoky, mokří jsme jeli, mokří šli spát. Protože nás tlačí čas a nemáme žádné doprovodné vozidlo, musíme to takto zvládat,“ pokračuje.

Věci mají uloženy v bočních taškách na motorkách, dva členové navíc letos disponují ještě přívěsným vozíkem PAV. Vyskytne-li se během cesty nějaká technická závada, snaží se dobrodruzi opravit si ji sami. Za jeden den najedou tři sta až čtyři sta kilometrů. „Abychom kromě sezení na motorce také viděli něco z okolí. Průměrná rychlost jawy i s PAVem je kolem pětasedmdesáti kilometrů v hodině,“ vysvětluje.

Roman Kořistka se součástí týmu stal v roce 2011, vůbec první výprava se ale uskutečnila už o tři roky dříve. „Pokud nepočítám letošek, tak nám ještě zbývá asi pět států v Evropě, kde jsme nebyli,“ dodává s úsměvem Roman Kořistka, kterému podle svých slov nejvíce učarovala oblast Rumunska, Bulharska, Albánie či norských fjordů.

S dobrodruhy se mohou přijít zájemci rozloučit už v pátek 2. srpna k opavskému Stříbrnému jezeru, odkud se po 15. hodině vydají na svou letošní pouť. Sledovat jejich počínání mohou také na Facebooku Dobrodruzi na jawách.