Jedná se o aktivitu Ostravské univerzity a jak se vzápětí dozvídám od zaměstnankyň univerzity Kamily Hýbnerové a Michaely Mackové, vše se konzultuje přímo s hodonínským domem kultury.

Kamila Hýbnerová má v Ostravě na starosti dobrovolnické aktivity, Michaela Macková je marketingová specialistka pro oblast komunikace s uchazeči o studium a středními školami. Sbírku rozjely v pátek 25. června.

„Aktualizujeme vše podle toho, jak potřebují v Hodoníně,“ říká Hýbnerová a dodává, že v sobotu ráno už přestali přijímat oděvy, potraviny. „Hlavně tam teď potřebují kbelíky, pracovní rukavice, montérky, nářadí, plachty na přikrytí střech, dezinfekci,“ upřesňuje Kamila Hýbnerová s tím, že na místě má škola studenta, jenž odtud pochází a aktuálně informuje o tom, jaká je situace.

Ostravská univerzita vyhlásila veřejnou materiální sbírku pro tornádem poničenou jižní Moravu, která potrvá do úterý 29. června 2021.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Solidarita lidí, jako v podobných případech, je prý velká. Když v pátek místo veřejné sbírky otevřely a daly informaci i na sociální sítě, lidé prý reagovali velmi rychle. „Reagovali jednotlivci i celé rodiny. Studenti z gymnázia tady přinesli Sava. Dokonce, jeden pán, který provozuje dopravu, se nám nabídl, že ty věci odveze na místo zdarma náklaďákem,“ poznamenává Kamila Hýbnerová.

Dvě hodiny odpoledne už jsou pryč, sběrné místo už mělo být zavřené, a tak nechci zdržovat a chystám se odejít. Vtom Michaela Macková oznamuje, že ještě telefonovala nějaká paní, že by ráda přivezla nějaké věci.

Za chvíli na ulici zastavuje osobní automobil. Vystupují žena s mužem, Michaela Macková a Kamila Hýbnerová jim jdou naproti. Auto je plné. Dárci přivezli dětskou vaničku a další věci hlavně pro malé děti, v autě je plno stavebnic, hraček i malá tříkolka. Všichni odnášíme věci do budovy. Kamila Hýbnerová a Michaela Macková děkují, žena s mužem odjíždějí. I já odcházím.

Sbírka pokračuje v neděli 27. června od 10 do 14 hodin, v pondělí a úterý od 9 do 18 hodin. Kdo má zájem něco darovat, může to nejprve zkonzultovat na jednom z těchto telefonních čísel: 723 976 996, 608 633 377