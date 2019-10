Za neobvyklým počinem stál tehdy Zdeněk Vinkler. Ten si jako tehdejší šéf kulturní komise Jeseníku usmyslel, že třetí ročník ankety do města přiveze.

„Chtěl jsem uspořádat nějakou akci, na kterou se hned tak nezapomene. Tak jsme si v komisi řekli, proč sem nezkusit dostat vyhlašování Zlatého slavíka. Spousta známých si klepala na čelo. Ono to totiž vypadalo jako z říše fantazie, jako nějaké sci-fi," vzpomínal v roce 2010 pro Mladou frontu Dnes.

O akci tehdy referoval okresní týdeník Naše slovo. Poprvé v lednu 1965. V článku Zlatý slavík v Jeseníku Zdeněk Vinkler informoval, že městský národní výbor uzavřel písemnou dohodu s redakcí Mladého světa, který anketu pořádá.

„Podle dohody bude již třetí ročník a všechny další vyhodnocovány s předáním Zlatého slavíka a upomínkových odměn v Jeseníku v Kongresovém sále,“ stojí v článku.

Přijely hvězdy

Samotné vyhlášení ankety za rok 1964 se v Jeseníku uskutečnilo na přelomu března a dubna. Do města se sjely špičky tehdejší populární hudby: Yveta Simonová, Jana Petrů, Josef Zíma, Milan Chladil, Eva Pilarová či Karel Gott.

Ohlas mezi místními byl obrovský. V Jeseníku se konaly hned tři koncerty. První pro dospělou veřejnost, druhý pro mládež a na závěr hlavní, „předávací“. Všechny byly beznadějně vyprodané. Autor článku Džez a mládí v Lázních Jeseník však zmínil i některé nedostatky.

„V první řadě je k nim nutné připočítat nepřipravenost zvukové aparatury pro zpěváky, která zavinila zpoždění prvního představení o více než dvě hodiny. Vkusně upravené jeviště postrádalo dobré osvětlení s bodovými světly. Napříště by se mělo počítat se dvěma orchestry které by plně vyhovovaly hlasovému projevu jednotlivých zpěváků,“ zmínil v Našem slově autor skrytý za zkratkou OC.

Dostali lilii z jesenického mramoru

Akci zmínil i kronikář města Vítězlav Zeman.

„Mnoho mrzutostí bylo s obstaráváním lístků, na mnohé se nedostalo, celá plejáda vynikajících interpretů. To byla atmosféra této události. Vítězem se stal idol dnešních mladých dívek Karel Gott, soutěž zpěvaček vyhrála Eva Pilarová,“ zapsal na stránky městské kroniky. Kromě Zlatého slavíka obdrželi ocenění od tehdejšího předsedy Městského národního výboru v Jeseníku Aloise Svobody vázy ve tvaru lilie z jesenického mramoru.

Karel Gott tehdy nebyl v Jeseníku naposledy. V roce 1985 se jej do města podařilo přivézt nestorovi místní kulturní scény Františku Surmíkovi. Karel Gott s orchestrem a sólisty se zde zastavil cestou přehlídku Bratislavská lyra. Přivítal jej vyprodaný sál Pentagonu, tehdejšího sídla rudných dolů. Karlu Gottovi, Jitce Zelenkové či Janě Kociánové tleskalo jedenáct stovek lidí.

„Byl to nádherný koncert. Vzpomínám si, že když Gott vypil dvě nebo tři sklenky vína, uvědomil si že cosi zapomněl v Praze. Po koncertě tak jel svým autem do Prahy a do Bratislavy přijel další den ráno,“ vzpomíná s úsměvem František Surmík.

Karel Gott zemřel v úterý 1. října krátce před půlnocí ve věku osmdesáti let. Na svém kontě má skoro tři stovky alb a desítky milionů prodaných deset. Mimořádně populární byl kromě Česka také v Německu. Získal nepřebernou řadu ocenění, jen Zlatým nebo Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát. V roce 2009 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil Medaili za zásluhy.