Klimkovické sdružení vybavilo lesní park třemi desítkami dřevěných prvků

Klimkovický posed je přístupný i pro vozíčkáře. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

První posed pro vozíčkáře je součástí nově dokončené části lesního parku v Klimkovicích. Otevírat se bude slavnostně tuto sobotu v rámci už tradičního Klimkovického vzduchobraní.

Lesní park, který začalo z lesa vedle klimkovických lázní budovat občanské sdružení Čisté Klimkovice už v roce 2011 s podporou mnoha parterů, se nyní rozrůstá o další úseky a také o nové hrací a cvičební prvky. Většina z nich je určena i pro lidi s tělesným postižením. Navrhovala je zahradní architekta Iva Škrobová s klimkovickou architektkou Petrou Ševcůjovou.

Spolupracovaly přitom s fyzioterapeuty Sanatorií Klimkovice. Cvičební prvky jsou koncipovány tak, aby je mohli využívat i lidé s tělesným postižením a dokonce i vozíčkáři.

„Už při budování první části lesního parku jsem si uvědomil, že všechny prvky v něm musí být dvoupatrové, horizontálně nebo vertikálně. Takže například nový posed s vyhlídkou do okolí má první patro, na které se dá najet po plošině i s invalidním vozíčkem, a druhé patro, kam se leze po žebříku," vysvětlil předseda občanského sdružení Jakub Unucka.





Jak doplnil, sdružení vybavilo park celkem třemi desítkami různých prvků. Posed, na který se dostanou i lidé na vozíku, je onou pověstnou „třešničkou na dortu". Náklady ve výši 3 miliony korun pokryl z většiny kraj.

Všechny prvky jsou dřevěné, aby nenarušily ráz lesa. Vyráběli je zkušení řezbáři. Doplňují první část lesního parku, který zdobí i sochy zhotovené na řezbářském sympoziu. Součástí nově otevírané části jsou též naučné okruhy s panely, které popisují funkci lesa, informují o zajímavostech Moravskoslezského kraje, upozorňují na správné ekologické chování a věnují se i lidskému zdraví, kterému prospívá pohyb v přírodě.

Ani nyní ale členové klimkovického sdružení nesloží ruce do klína. „Chtěli bychom handicapovaným pomoci dostat se do údolí Polančice," plánuje do budoucna Jakub Unucka.