Obec Těrlicko už v minulosti zažila jednu velkou proměnu, když se postavila přehrada, která zatopila část obce v údolí. A teď jí hrozí, že zažije další výrazný zásah do svého života.

Těrlicko, pohled na přehradu | Foto: Deník/Tomáš Januszek

To v případě, že se státu podaří prosadit stavbu silnice 1/11, která má z poloviny sloužit jako obchvat Havířova a dále pokračovat přes Horní Suchou, havířovskou část Životice, Těrlicko až do Třanovic, kde by se napojila na stávající dálnici D48.

V Těrlicku by to znamenalo vykácení části lesa a hloubení půlkilometrového tunelu, který má vést v blízkosti hřbitova a ústit nad malou hrází v prostoru zvaném Zelené město. V některých místech by silnice oddělila rodinnou zástavbu od zbytku obce.

Boj proti tomuto záměru se stal silným předvolebním heslem a sdružení, které si boj proti tomuto záměru vzalo za své, zvítězilo v loňských komunálních volbách. A začalo s kroky, kterými chce legálními prostředky stavbě nové silnice zabránit.

Stovky připomínek

Letos v lednu podala obec, ale i řada obyvatel své připomínky v rámci tzv. zjišťovacího řízení, se kterými se musí investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic, vypořádat, chce-li získat územní rozhodnutí a stavební povolení.

„Obec podala celkem 27 připomínek, z toho 24 přebral Moravskoslezský kraj. Připomínek od občanů z Těrlicka i dalších obcí bylo okolo pěti set. Obec předložila argumenty, které jsou podle nás důležité. Tím hlavním je fakt, že tu silnici považujeme za zbytečnou,“ říká starosta Těrlicka David Biegun (Naše Těrlicko).

Dodává, že „na tahu“ je nyní ŘSD, které musí všechny připomínky vyhodnotit. A podle výsledku bude obec podnikat další kroky.

Jedním z argumentů obce proti stavbě nové silnice je to, že by do obce přivedla kamionovou dopravu, která dnes přes Těrlicko nejezdí.

1/14 Zdroj: Se svolením Ladislava Chroboczka V těchto dnech si v Těrlicku připomínají 60 let od doby, kdy proběhl odstřel farního kostela Nejsvětější trojice.

„Nepotřebujeme další silnici. Ani Evropská unie nechce, aby se stavěly nové cesty, tak proč tady máme stavět novou silnici. Z Těrlicka máme dojezdovou vzdálenost na dálnic 15 minut, tedy komfort, o jakém si mohou na mnoha místech v republice jen zdát,“ dodává starosta David Biegun.

ŘSD se připomínkami zabývá a připravuje studii EIA

Podle informací z Ředitelství silnic a dálnic se příslušní úředníci pečlivě zabývají všemi podněty z připomínkového řízení, které jsou součástí veřejné diskuze u tak významné a dlouhodobě plánované stavby.

„Aktuálně připravujeme zadání dokumentace EIA posuzující všechny vlivy na životní prostředí a obyvatele dotčených lokalit, zároveň vzniknou návrhy opatření pro jejich řešení. Dokumentace EIA bude následně zpracována na základě podnětů dotčených samospráv, spolků a občanů, které vzešly ze zjišťovacího řízení,“ řekl Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD s tím, že dokumentace EIA podstoupí veřejné projednání, při němž budou moci všechny zúčastněné strany reagovat na navržená opatření.

„Ta budeme na přelomu roku průběžně představovat veřejnosti, abychom se v maximální možné míře pokusili společně dospět ke konsenzu ještě před samotným veřejným projednáním, plánovaným odhadem na druhé čtvrtletí příštího roku. Věříme, že i díky participaci veřejnosti společně nalezneme optimalizovaná kompromisní řešení, která přispějí k vyšší bezpečnosti, plynulosti i propustnosti silniční dopravy v regionu,“ dodal Miroslav Mazal.

Starosta: Klidně se budeme soudit!

Starosta Těrlicka věří, že se podaří stavbě nové silnice zabránit, ale je si vědom toho, že to může být i opačně. „Pokud by se ta silnice měla stavět, obec s tím nic nenadělá, nedokáže tomu zcela zabránit. Předložili jsme ale požadavky, které chceme, aby byly splněny. Naším úkolem je chránit životní prostření, přehradu a obyvatele obce,“ říká David Biegun a předpokládá, že celá tato záležitost se potáhne několik let.

Starosta nevylučuje ani soudní spory. „Bude to na dlouho,“ usuzuje.

O Těrlicku

Rozloha: 24,65 km²

Počet obyvatel: 4 731 (2022)

Čtvrti: Horní Těrlicko, Hradiště, Dolní Těrlicko, Rozsudek

Rozpočet: příjmy 150 095 585, výdaje 199 195 585

Starosta: Ing. David Biegun

Otázka pro starostu

Říkáte, že obec nepotřebuje novou silnici, ale co naopak potřebuje?

Starosta Těrlicka David Biegun.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekPotřebujeme se takzvaně nadechnout. Obec je hodně zadlužená, a proto potřebuje dotace. Sice se říká, že dotace křiví trh, a neříkám, že to není pravda, ale peníze potřebujeme, abychom se mohli rozvíjet. Máme připravených několik projektů, které bychom chtěli realizovat. V plánu máme zvelebit biologický rybník (ulice Kostelní a Cílová), okolo něj vybudovat promenádu, chodník a spojit tuto oblast propojit s centrem obce. Vyčištěný rybník by mohl sloužit třeba také jako chovný rybník pro sportovní rybolov.

Dále řešíme nedostatek malometrážních bytů. Chtěli bychom postavit nové s pomocí dotací. Projekt je zatím v plenkách, ale dokud se nám to povede, do tří let bychom mohli mít první byty postavené. Jednalo by se o 22 bytových jednotek.

Bude po přehradě jezdit přívoz?

U vodních nádrží je to tradiční dopravní prostředek, i když v českých podmínkách ne úplně běžný. Ale možná, že se v Těrlicku uchytí. Obec zvažuje, zavést po přehradě dopravu prostřednictvím přívozu. Z praktických důvodů, ale i jako lákadlo pro turisty.

„Proč přívoz? Je to nasnadě. Břehy nejsou propojené. Přehrada se sice dá objet autem, ale zatím dookola nemáme cyklostezku ani chodník. Přívoz se tedy nabízí jako alternativní způsob přepravy, který by Těrličanům umožnil cestování do jednotlivých částí u přehrady,“ říká starosta Těrlicka David Biegun. Přívoz by sloužil pouze pro pěší a cyklisty.

Předběžně se uvažuje o stanovištích u Jaškovské krčmy, naproti u silnice vedoucí k hotelu Fridrich a třetí přístaviště by bylo buď u ski wake parku nebo o kousek dál v zátoce. Obec už o možnosti pořízení a provozování přívozu předběžně jednala s provozovatelem vyhlídkových plaveb v Praze.

Starosta prozradil, že o podpoře tohoto projektu jedná i s krajským úřadem.

„Pokud vše klapne, chtěli bychom to už v příští rok spustit. Pokud bude poptávka, loď může to jezdit od jara do podzimu,“ dodal.

ČEZ vybuduje záložní systém dodávek elektřiny

Obyvatele Těrlicka několik posledních let trápí opakující se časté výpadky elektrického proudu. Obvykle se tak děje při trochu silnějším větru, který shazuje na vedení okolní stromy. Energetici ze společnosti ČEZ o tomto problému vědí a snaží se ho perspektivně vyřešit. Není to ale záležitost na pár měsíců.

„Rozhodli jsme se připravit alternativní variantu, tedy nové vedení vysokého napětí podél Závodní ulice. Využijeme toho, že tam už máme vedení nízkého napětí, takže nebudeme budovat nic nového, jenom tu současnou trasu lehce upravíme a v místech, kde jsou vodiče příliš nízko nad zemí a nevyhovovalo by to standardům pro vysoké napětí, postavíme několik nových sloupů,“ popsal plány energetiků mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.

1/14 Zdroj: Deník/Josef Pintér Těrlická přehrada.

Díky zmíněným úpravám dojde k tzv. zokruhování, což znamená, že při přerušení dodávek proudu z bludovického kopce bude tato linka nahrazena dodávkami ze směru od Životic. „Jinými slovy to znamená, že současná několikahodinová přerušení dodávek, které občany Těrlicka trápí, se sníží na několikaminutová,“ dodal Sobol.

ANKETA

Tereza Mockovčiak.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekTereza Mockovčiak, 36 let, sociální pracovnice, Těricko

S novou výstavbou silnice v Těrlicku od samého počátku nesouhlasím. Jsem přesvědčena, že toto rozhodnutí bylo přijato bez dostatečného zřetele k důsledkům a potřebám našeho regionu. Tento projekt přináší řadu obav a problémů, které by měly být pečlivě zvažovány a vyřešeny předtím, než se přistoupí k realizaci.

Tomáš Židek, 24 let, učitel ZŠ Těrlicko

Se záměrem vybudovat novou silnici a tunel přes Těrlicko nesouhlasím a to hned z několika důvodů. Prvním z nich je jednoznačně narušení rázu krajiny a ohrožení vzácných druhů živočichů a rostlin, které se bezpochyby v Těrlicku nacházejí. Realizace projektu by měla nejen negativní dopad na život místních obyvatel ale také na rekreaci turistů, kteří vnímají Těrlicko jako klidnou a vyhledávanou lokalitu.

Tomáš Žídek.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Dalším a stěžejním důvodem, proč s projektem nesouhlasím je to, že z mého pohledu není potřebný. Myslím si, že Havířov není městem, které by nutně obchvat potřebovalo. Havířov je průjezdný bez zásadních problémů a to jak přes ranní, tak během odpolední špičky, což sám mohu potvrdit, jelikož tudy jezdím minimálně dvakrát denně a to právě v době největší špičky.