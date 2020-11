Dalších 40 příslušníků armády je od tohoto týdne nasazeno do sedmi zdravotnických zařízeních v Moravskoslezském kraji. Jedná se o nemocnice ve Frýdku-Místku, Havířově, Karviné, Novém Jičíně, Opavě, Ostravě a Třinci.

Například v Nemocnici Třinec působí od včerejšího dne tři příslušníci 72. mechanizovaného praporu Přáslavice.

"Jde o výpomoc přetíženému a vyčerpanému personálu v druhé vlně koronavirové epidemie. Vojáci Armády ČR s rozšířeným kurzem první pomoci pomáhají personálu nemocnice na odděleních, kde jsou hospitalizovaní pacienti s Covid-19," uvedla mluvčí třinecké nemocnice Irena Sikorová Nožková.

„Mladí muži našim lidem nejen uleví od fyzicky namáhavé práce a přesčasů, ale věřím, že pro náš personál budou i psychickou vzpruhou,“ dodal ředitel Nemocnice Třinec Martin Sikora.

"Vzhledem pokračujícího zvýšeného výskytu COVID-19, který má negativní dopad na omezené kapacity zdravotnického personálu, vyčlenila Armáda České republiky pro Moravskoslezský kraj dalších 45 vojáků," již dříve mluvčí Krajského vojenského velitelství Ostrava Martin Ogořálek.

Od soboty 14. listopadu pomáhá například 5 příslušníků ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě v Domově Duha v Novém Jičíně. Dalších 8 vojáků ze 72. mechanizovaného praporu Přáslavice působí v ostravské Slunečnici již od 5. listopadu.

Pět vojáků z olomouckého 153. ženijního praporu nastoupilo na výpomoc do Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Vojáci v těchto sociálních zařízeních pomáhají personálu s logistickým zabezpečením a hospodářským chodem. Například s úklidem, dezinfekcí, přípravou stravy, praním prádla, ale také přímou péči o pacienty.

Jde o vojáky, kteří absolvovali vojenský zdravotnický kurz CLS (combat life saver), tedy rozšířený kurz první pomoci. Vojáci budou plnit úkoly pod přímým vedením stálého zdravotnického personálu. Například asistence při hygienické péči o pacienty, činnosti při zajištění stravy pacientům, dezinfekce, transport atd.

V celé České republice poskytuje armáda 400 vycvičených vojáků.

K TÉMATU

Od pondělí 16. listopadu absolvuje postupně 500 vojáků kurz „přípravy pomocného personálu ve zdravotnictví“, který od října tohoto roku pořádá Český červený kříž pro dobrovolníky - laiky. Tito vojáci jsou určeni k nasazení do zařízení sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení. Jde o jednodenní kurz, během kterého se vojáci seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Výuka je rozložena do osmi vyučovacích hodin. Součástí výuky je také školení v oblékání, svlékání a likvidace osobních ochranných pracovních pomůcek. Takové školení absolvují vojáci vždy před nástupem do zařízení, praktické cvičení však urychlí a zdokonalí jejich praxi. Na konci kurzu vojáci obdrží certifikáty ČČK.

Zdroj: www.acr.army.cz