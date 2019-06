Nově vybudované informačního centrum na přehradě Šance zahájilo ve čtvrtek provoz. Jeho návštěvníci budou mít možnost získat prostřednictvím interaktivních obrazovek informace o vodním hospodářství, celé vodohospodářské soustavě povodí Odry a dalších zajímavostech vodního světa.

Vše je doplněno krátkými filmy, vizualizacemi, animací a obrázky. Otevřeno bude v letní sezoně vždy od čtvrtka do neděle, a to od 10 do 16 hodin. Čtvrtek bude přednostně vyhrazen pro plánované exkurze. Po celou otevírací dobu budou v informačním centru vodohospodářští odborníci připraveni odpovídat na nejrůznější dotazy.