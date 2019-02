Novinku v podobě policistů-lyžařů připravují moravskoslezští ochránci zákona.

Ilustrační snímek. | Foto: Policie ČR

„Ve spolupráci s horskou službou chceme zavést nový prvek, a to budou policisté v terénu a na sjezdovkách hor,“ uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel s tím, že někdy dochází k úrazům, které způsobují osoby pod vlivem alkoholu. „Všichni chápeme, že když člověk lyžuje, tak si dá grog. Ale neměl by těch grogů mít tolik, že napálí jiného lyžaře,“ prohlásil Kužel, který však zdůraznil, že úkolem policistů nebude zastavovat lyžaře na sjezdovkách a dávat jim dýchnout.

„Ale v případě úrazu budou v pohotovosti a mohou být schopni i technicky se pohybovat po sjezdovce,“ dodal Kužel.

Policisté budou mít také skialpové vybavení, což jim umožní zasahovat i v odlehlých a hůře dostupných místech, například v chatových oblastech.

Nasazeno by mělo být dvanáct až patnáct policistů, jejichž výběr právě probíhá. Všichni budou viditelně označeni. „Je to již běžné na Šumavě nebo v Krkonoších. Budou to policisté ze speciální pořádkové jednotky, kteří již mají zkušenosti s pohybem na lyžích,“ řekl Kužel.

Díky skútrům a čtyřkolkám s pásy se hlídky mohou zapojit i do náročných pátracích akcí.

S nasazením speciálních družstev se počítá na konci letošního roku na území Moravskoslezského kraje. Nyní se mimo jiné řeší vybavení a oblečení.