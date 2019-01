Období sucha je u konce. Po extrémně dlouhém období „bez srážek" se hladiny vody v přehradách v povodí řeky Odry vracejí k normálu. Sucho se ale může opakovat i letos.

Přehrada Šance, listopad 2015. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Největší sucho do roku 1920 v Moravskoslezském kraji skončilo. Přes osm měsíců se s ním potýkaly přehrady v Beskydech i Jeseníkách. „Situace vypadá dobře, nádrže se nám naplnily," řekl včera novinářům generální ředitel státního podniku Povodí Ody Jiří Pagáč.

Tím ale podle něj práce pro vodohospodáře nekončí. „Musíme sucho vyhodnotit, zasadit ho do historického rámce a zavést určitá opatření, kdyby přišlo znova," vysvětlil Jiří Pagáč s tím, že minimálně bude třeba dostat tyto klimatické extrémy do svých vodohospodářských pravidel.

Kritické měsíce: listopad a leden

Největší minimum zaznamenaly nádrže v listopadu loňského roku a letos v lednu. „Některé už mají i stoprocentní plnění. Třeba Těrlicko má pouze 70 a Slezská Harta 90 procent, nicméně doufáme v to, že se to postupně doplní všude," popsal technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina. Ten tvrdil, že standardní situace je už například na vodní nádrži Šance, Žermanické přehradě i na Morávce.

Pouze Olešná zůstává na pouhých šesti procentech svého objemu, ale záměrně. Důvodem je odtěžení sedimentu. Práce mají začít už v květnu. Povodí Odry nyní vybírá dodavatele, který zvládne odstranit 180 tisíc kubíků nánosu do konce letošního roku za necelých 100 milionu korun. „Každá nádrž se zanáší, Olešná už je stará přes 50 let a vždycky při povodních či průtocích nese splaveniny, bahno a kal. To vše se v ní usazuje. Bez vytěžení by se ta přehrada zanesla v řádu 150 až 200 let," řekl Petr Březina.

I když bylo období sucha extrémní, dopady na lidi či podniky byly minimální.