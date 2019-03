„To znamená – je ze zvířat, která se zde narodila, byla vychována, vykrmena, poražena a prodána,“ řekl Miroslav Koberna z Potravinářské komory. Míní, že značení podle evropských norem nemusí o mase vždy udávat vyčerpávající informace.

Co má značku, je české

Spotřebitel sice vyčte, že bylo zpracováno třeba v Německu. „Ale když zjišťujete historii zvířete, zjistíte, že se narodilo, bylo vychováno a poraženo třeba v Polsku a díly potom byly převezeny jinam a tam zabaleny,“ vysvětlil Koberna. „Tohle chceme spotřebiteli zjednodušit. Má-li tam cechovní normu, je to české maso,“ prohlásil.

Norma určuje, co se do výrobku smí použít. Měl by mít vyšší obsah masa i svalových bílkovin, nižší obsah tuku, maso by nemělo být odděleno strojně a obsahovat zvýrazňovače chuti. Seznam schválených cechovních norem obsahuje přes dvě stovky potravinářských výrobků – zejména pečivo, mléčné výrobky, ryby a salámy.

Zavedení norem u hovězího masa obchodníci vítají. „Vidí tady příležitost nabídnout českým spotřebitelům maso s garantovaným původem a kvalitou,“ konstatoval Koberna. S rychlým zavedením označení u masa počítá třeba Penny Market. „Výrobky s cechovními normami můžete v Penny nakupovat hned, maso od Velikonoc,“ uvedl Petr Baudyš z Penny Marketu.

Hovězí výhradně z českých chovů nabízí společnost Lidl. „Zavedení cechovní normy proto do budoucna nevylučujeme,“ řekla Deníku jeho mluvčí Zuzana Holá. Zájem obchodníků ale není pravidlem. „Momentálně využití tohoto označení neřešíme,“ uvedl Václav Koukolíček z Tesca. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza očekává, že spotřebitelé budou hovězímu s tímto označením dávat přednost. „Bude poměrně velký tlak zákazníků, aby se to označení rozšiřovalo na další produkty,“ uvedl Prouza.

Zákazníky vychovávají

Zavedení cechovních norem vítají i někteří výrobci. „Zákazníky se snažíme vychovávat, aby spoléhali na české výrobky,“ uvedl předseda představenstva společnosti Maso Uzeniny Písek Čestmír Motejzík. Připomněl, že garantovaná kvalita zboží má pro spotřebitele ale také stinnou stránku. „Měli by se naučit, že se za kvalitní výrobky připlácí,“ dodal.