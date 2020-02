"Aktuálně, k 6. hodině ranní, pondělí 24. února 2020, hasiči zasahovali celkem u 76 událostí. Převážná většina událostí byla řešena v noci z neděle na pondělí. Nejvíce postiženými okresy jsou okresy Frýdek-Místek (31 událostí), Ostrava (15 událostí.) a Bruntál (14 událostí)," uvedl v pondělí ráno mluvčí krajských hasičů Marek Gašparin s tím, že tento počet ale s největší pravděpodobností nebude konečný. Další nové události budou řešeny i v průběhu dnešního dne.

V převážné většině událostí se jednalo o spadlé stromy, které bránily provozu na komunikacích, ohrožovaly osoby, nebo poškodily a ohrožovaly budovy.

"Aktuálně řešíme 6 poruch na vysokém napětí. (Situace se postupně zlepšuje, kolem půlnoci to bylo 8 poruch). Bez proudu je v tuto chvíli přibližně 450 odběratelů, mj. v těchto regionech: Jablunkovsko a Dolní Lomná, Malá Šťáhle, Staré Hamry," komentoval dnes áno noční vítr mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol s tím, že příčinou poruch jsou pády stromů a větví do vedení.

"V terénu jsou od noci stovky pracovníků poruchových čet, kteří se snaží co nejrychleji obnovit dodávky elektřiny zákazníkům. Předpokládáme, že většina oprav bude dokončena dopoledne a do večera obnovíme dodávku všem domácnostem i firmám." doplnil Sobol.

Poruchy mohou lidé hlásit na bezplatnou linku 800 850 860 nebo využít internetový portál www.bezstavy.cz

Největší náraz větru dosáhl v neděli večer na Sněžce rychlosti 223 kilometrů za hodinu. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav na facebooku. Jde o rekordní nárazovou rychlost.

Dosud nejvíce foukalo v lednu 2007 při orkánu Kyrill, kdy na Sněžce naměřili meteorologové nárazy o rychlosti 216 kilometrů za hodinu. Přes 200 kilometrů za hodinu se dostala rychlost i při silné větrné bouři Eberhard loni v březnu, bylo to přes 206 kilometrů za hodinu.

Škody po vichřici v Česku:

K TÉMATU

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platila od nedělních 11:00 pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, dále Prahu a střední Čechy. Od nedělních 15:00 platilo varování před velmi silným větrem i pro ostatní kraje. V noci na dnešek vítr postupně zeslábl. Ráno ještě trochu foukalo na jihu Moravy. Meteorolog Miloš Dvořák ráno Radiožurnálu řekl, že rychlost větru na jihu Moravy dosahuje zhruba 70 kilometrů za hodinu.



Meteorologové v předpovědi varují, že se ráno ojediněle může tvořit náledí. Přes den by měla být proměnlivá oblačnost a k večeru by mělo opět začít pršet a ve vyšších polohách sněžit. Zesilovat bude opět i vítr, večer na horách v nárazech by měl mít přes 70 kilometrů v hodině.