U dvaceti přechodů v Opavě byly nakresleny piktogramy s přeškrtnutým mobilem a sluchátky. Akce má poukázat na nebezpečí, které chodcům, používajícím tato zařízení, hrozí při přecházení cesty.

Nasprejované obrázky u přechodů pro chodce. | Foto: archiv MPO

Se sluchátky a mobilem, do vozovky ani omylem! Tak by se dala poeticky vyjádřit preventivní akce, do které se pustila Městská policie Opava (MPO) ve spolupráci s Hitrádiem Orion. Přes noc se totiž u frekventovaných přechodů pro chodce ve slezské metropoli objevily na zemi nasprejované piktogramy, označující přeškrtnutý mobil a sluchátka.