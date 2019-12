O vyšetřování v kolonii Šídlovec Deník informoval už včera zde.

Podle aktuálních informací, které policie zveřejnila na svém twitterovém účtu, žena připravila o život svého přítele.

„Obviněná měla opakovaně bodnout svého přítele, který po jejím útoku utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ženě hrozí trest odnětí svobody až do výše dvaceti let,“ sdělila policie. Je podán návrh na uvalení vazby, o níž bude rozhodovat Okresní soud v Ostravě.

V Ostravě Hrabové došlo dnešního dne k násilnému trestnému činu, při kterém utrpěla jedna osoba smrtelné zranění. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zadrželi jednu podezřelou osobu. Na místě činu v tuto chvíli probíhají procesní úkony. — Policie ČR (@PolicieCZ) 15. prosince 2019

Včera (v neděli 14. prosince) Karolína Bělunková z moravskoslezské policie na dotaz Deníku uvedla, že bližší okolnosti k případu zatím nelze uvést. „Probíhají procesní úkony spojené se zadokumentováním trestného činu,“ uvedla dále Bělunková.

V neděli na místě činu

K činu mělo dojít v okolí ulic Příborská a Viktora Huga. Kolem postávali lidé a probírali, co se stalo. Někteří hovořili o vraždě, další se spíše vyptávali.

V době, kdy byl redaktor Deníku v místě události, však policisté odváděli do auta ženu středních let. „Ta paní bydlí úplně nahoře. Co se stalo, asi zatím můžeme jen domýšlet. Podle toho, že jsou tu policejní specialisté v těch bílých oděvech, co odebírají ty biologické stopy, to vypadá, že asi došlo k nejhoršímu,“ komentovala situaci jedna z přihlížejících žen.

V nedaleké restauraci Beskyd nikdo nic konkrétního k případu sdělovat nechtěl. „Nevím nic, akorát tu byli policisté a ptali se, jestli jsme neviděli chlapy v montérkách,“ řekl jeden z dotazovaných.

Nejhorší předpoklady se nakonec potvrdily. Podle oficiálního "tweetu" Policie ČR došlo k násilnému trestnému činu, při kterém utrpěla jedna osoba smrtelné zranění.