První distribuce několika stovek ampulí s pěti až šesti dávkami začala minulé pondělí, hasiči se o transport očkovacích látek po kraji budou zřejmě starat minimálně několik měsíců – až do odvolání.

Vakcíny překládal i toto pondělí ráno z mrazicích boxů do „hasičských“ miniledniček zdravotnický personál přímo ve Fakultní nemocnici, do aut si je už donesli hasiči. Miniledničky se pohodlně vejdou do kufru hasičských osobních automobilů, pokud jsou zadní prostory aut větší, jsou zde během cesty do okresů připoutány. Garantují zachování předepsané teploty pro celou dobu transportu.

Rozvozové trasy pěti hasičských vozidel po kraji jsou v současnosti naplánovány do dvou desítek zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. Čtyři vozidla vždy s jedním hasičem jsou z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který tento transport vakcín koordinuje. Páté vozidlo je z jednotky dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice, která odvezla ampule z Fakultní nemocnice do Městské nemocnice Ostrava a do Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.