„Dlužník nejsem,“ říká Šandor a ukazuje majitelem podepsané a orazítkované prohlášení, že on ani jeho partnerka Monika G. nemají k 31. květnu letošního roku dluh na nájmu. Tento doklad potřebovali přiložit ke své žádosti o sociální byt. Momentálně bydlí společně v bytovém domě Předvoj v Karviné-Novém Městě.

„Jenže před pár dny mi naše ubytovatelka oznámila, že jsem povinen uhradit dlužnou částku ve výši 1 246 korun za první pololetí roku 2022. Jak bylo provedeno vyúčtování a kdo jej propočítal, mi není jasné. Zaplatil jsem to, ale a nechal jsem si vystavit potvrzení,“ říká Šandor a ukazuje příjmový doklad.

Další dluh už zaplatit odmítá

To ale nebyl patáliím konec. „Nová účetní prý zjistila, že za první kvartál letošního roku údajně dlužím částku ve výši 4 200 korun. Tu už ale platit odmítám,“ říká Milan Šandor. Odvolává se přitom opětovně na potvrzení o bezdlužnosti, která mu v červnu vystavil ubytovatel. Ovšem v nové situaci mu jako dlužníkovi hrozí, že mu ubytovatel neprodlouží nájemní smlouvu.

Žádné bakterie, dětem z tábora zřejmě jen nesedlo jídlo

„Na sociálce se velmi divili, jak se najednou na můj vrub objevují různé nedoplatky,“ říká Šandor, jenž počátkem tohoto týdne pak všechny doklady i s vysvětlujícím dopisem poskytl vedoucí sociálního odboru OSSZ Karviná, řediteli úřadu práce a primátorovi města.

Ještě minulý týden zašel ke svému praktickému lékaři a nechal se zvážit. Váží 64 kilogramů. V pondělí 12. července v 7 hodin ráno zahájil prostestní hladovku. „Uvědomuji si závažnost svého rozhodnutí, ale nemám jinou možnost, například z obav o své přístřeší. Podstupují hladovku dobrovolně i přesto, že užívám spoustu léků, v minulosti jsem opakovaně prodělal covid a byl hospitalizován,“ říká odhodlaně. Svůj protest prý ukončí, jakmile se celá záležitost s jeho údajnými dluhy vyřeší.

Ubytovatelka: Nájemník dluží za vodu

Zástupce ubytovatele však trvá na tom, že Milan Šandor je dlužníkem. Na první zmiňovaný dluh se prý přišlo náhodou a na vině jsou prý opožděné platby ze sociálky.

OBRAZEM: Nová pláž, mola... Okruh kolem Karvinského moře je hotový

„Pan Šandor však ubytovateli nadále dluží. Je to nedoplatek za vodu za rok 2021. Byly kolem toho zmatky, spousta nájemníků doplácí. I proto majitel domu nařídil, aby se zálohy za vodu platily měsíčně, aby byl lepší přehled a prostor pro rychlejší reakci,“ řekla ubytovatelka z BD Předvoj, která však nechtěla zveřejnit své jméno. Redakce však její identitu zná.

S případem dotyčného hladovkáře je obeznámena a trvá na to, že pravda je na straně ubytovatele. Na adresu stěžovatele dodává, že má na kontě i porušení nájemní smlouvy a další drobné prohřešky. Připouští, že opakovaným dlužníkům skutečně může hrozit ukončení nájemní smlouvy, ale obvykle se daří vše řešit domluvou na splátkách dluhu.

Hladovka po 20 letech

Protest formou hladovky nezvolil Milan Šandor poprvé. Podobě se rozhodl bojovat s úřady před 21 lety, kdy mu exekutor obstavil účet za 18 let starý dluh. Dokonce už tehdy o tom psal Deník. „Tehdy to dobře dopadlo. Pár hodin poté, co vyšel článek, mi účast opět uvolnili,“ vzpomíná Šandor, který doufá, že stejně skončí i jeho současné patálie.