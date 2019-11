Byl obžalován z toho, že se letos na podzim ukájel v Ostravě na veřejnosti. Vyděsil několik žen. Když mu jedna z nich řekla: „Co tady děláš, seber se a běž!“ zle se na ni obořil. Dotklo se ho, že mu tykala. „Netykejte mi,“ zvolal, zapnul si poklopec a uraženě odešel na zastávku.

Další z obětí překvapil v chodbě domu v Ostravě-Porubě. Podle žaloby se před ní obnažil a začal se ukájet. Když zamířila ke dveřím svého bytu, šel za ní.

BEZ CITU

„Šel za mnou do vchodu. Nevěděla jsem, zda tam bydlí, tak jsem mu podržela dveře. Když jsem se otočila, všimla jsem si, že se obnažil. Utíkala jsem do bytu a zavřela dveře. Dívala jsem se přes kukátko, on šel nahoru. Po chvíli jsem otevřela dveře, on tam opět stál. Tak jsem dveře znovu zabouchla,“ uvedla žena, kterou nejvíce vyděsil pohled do zvrhlíkových očí.

„Zpočátku se zdálo, že je to normální kluk. Pak jsem se mu podívala do očí. Měl v nich prázdno, nebylo tam vůbec nic. Žádný cit. Ten pohled mě vyděsil, v té chvíli jsem nevěděla, co můžu od takového člověka očekávat,“ vypověděla žena.

ALKOHOL

Mladík u soudu prohlásil, že má problémy s alkoholem, po jehož vypití ztrácí zábrany. „Nevím, proč to dělám. Je to takové zvláštní nutkání, vzrušení. Těžko se to popisuje. Možná je to adrenalin,“ vysvětlil s tím, že dochází na protialkoholní ambulantní léčení, dobrovolně navštívil i sexuoložku.

„Ta mi však moc nepomohla. Řekla, že je to problém spojený s alkoholem,“ uvedl mladík, který v rámci závěrečné řeči prohlásil, že přijme jakýkoliv trest kromě vězení, ze kterého byl propuštěn letos na jaře. „Nechci znovu do vězení. Mám přítelkyni, chci se vidět s rodinou, klidně nastoupím i ústavní protialkoholní léčbu. Budu s tím bojovat, aby se to neopakovalo,“ řekl mladík.

Soud byl ale nekompromisní a obžalovaného s ohledem na jeho předchozí exhibicionistické delikty poslal na osm měsíců do vězení. Verdikt je pravomocný. Obžalovaný ho překvapivě na místě přijal, také žalobkyně se vzdala práva na odvolání.