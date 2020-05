Řidiči, kteří mají cestu ze Slezských Rudoltic do osady Víno, od podzimu sledovali rychle se zvětšující díry a výtluky. Stačí trhlina v asfaltu, ve které přes noc zmrzne voda, a do rána je díra zase o něco větší a hlubší.

Řidiči byli smíření s tím, že opravy vozovky se hned tak nedočkají. Správa silnic Moravskoslezského kraje má na starosti spoustu dalších málo frekventovaných silniček, které po zimě potřebují opravit.

Do Vína, kde silnice končí točnou, zajíždí autobus jen dvakrát denně. Kromě zemědělců a myslivců tudy projede jen pár chalupářů a místních. Proč by měli silničáři spěchat s opravami právě tady?

NAPSALA O VÝMOLECH MAIL STAROSTOVI

„Řidiči nadávali, jak ty výmoly dávají autům zabrat a že se do Vína dá jet maximálně na trojku. Sousedé kličkovali mezi dírami, ale nikdo s tím nic nedělal. Pořád jsem slyšela: až příležitostně potkám starostu, tak ho na ty díry upozorním, ale stejně s tím nic nenadělá, protože je to krajská silnice a nepatří obci,“ popsala Helena Kosařová, jak vypadala situace ještě o víkendu.

Uvědomila si, že když se nikdo jiný do toho nepustí, musí sama napsat mail starostovi Slezských Rudoltic Mojmíru Pargačovi a upozornit ho na situaci.

V PONDĚLÍ NAHLÁŠENO, V ÚTERÝ OPRAVENO

„Napsala jsem mail panu starostovi v pondělí 18. 5. dopoledne. Doufala jsem, že vyzve silničáře, aby Víno zařadili do plánu oprav. Starosta mi hned odpoledne odpověděl, že už telefonoval Petru Bednaříkovi z cestmistrovství Jindřichov. Prý silnici okamžitě dají do pořádku. V úterý jsem nevěřila vlastním očím, když jsme jeli po opravené silnici,“ popsala Kosařová svou zkušenost, že do 24 hodin od nahlášení děr byla silnice zase sjízdná bez omezení.

„Musím za pozitivní zkušenost poděkovat panu starostovi Pargačovi, i panu Bednaříkovi z cestmistrovsví Jindřichov. Nikdy bych nevěřila, že je možné opravit silnici prakticky na počkání,“ pochvaluje Helena Kosařová opravu silnice III/45723.

SILNIČÁŘI: KDYŽ JSOU CESTY ZAVÁTÉ

Technický stav komunikace Slezské Rudoltice Víno není jediný problém, který tady dokáže potrápit řidiče. Když v zimě začne pořádná chumelenice, soustředí se technika silničářů na sjízdnost nejfrekventovanějších tahů, takže Víno přijde na řadu až na konec.

V roce 2012 sníh osadu Víno úplně odřízl od Slezských Rudoltic. Záchranná služba byla volána k pacientovi do Vína, který trpěl vážnými interními obtížemi.

„Operátoři krajského operačního střediska záchranné služby si byli vědomi, jak je v zimních podmínkách problematická dostupnost tohoto odlehlého místa na Osoblažsku u polských hranic. Proto souběžně s vysláním sanitky se obrátili se žádostí o spolupráci také na Správu a údržbu silnic,“ popsal specifický zimní zásah ve Víně mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Sloužící pracovník cestářství Jindřichov vyšel záchranářům vstříc a hned vyslal na místo vozidlo s šípovým pluhem. Záchranáři dorazili dřív, ale zjistili, že ze Slezských Rudoltic se už nikam dál nedostanou. Cesta do Vína úplně zmizela pod sněhem.

NAKONEC ZASAHOVALA I HORSKÁ SLUŽBA

„Sanitka pokračovala v závěsu za pluhem, ale sněhu bylo tolik, že i silničářský vůz na zaváté silnici v obtížných podmínkách sám uvízl. Silničáři proto povolali na pomoc dva nakladače, aby pomohli pluh vyprostit,“ popsal dramatické okamžiky na silnici od Vína Humpl. Protože čekání na posily silničářů znamenalo další zdržení, rozhodli se operátoři požádat o spolupráci také Horskou službu Jeseníky. Ta vyslala na pomoc vozidlo se sněžným skútrem.