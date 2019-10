„V úterý jsem odpovídal na zmeškané volání začínající číslem 702, jaké máme ve služebních mobilech v práci. Ozvala se mi žena s tím, že zastupuje ČEZ. Tvrdila, že chystají zdražování a mohou mi fixovat cenu. Hned posílají někoho se smlouvou…“ říká pan Karel. Nepatří k nejvyhledávanější cílové skupině – seniorům – ovšem na šmejdy, čili podomní obchodníky, má svým způsobem nos.

„Samozřejmě jsem si to u energetické společnosti na její klientské lince ověřoval a byla to blbost. Takže jsem si počkal na dvě takové fiflenky okolo pětadvaceti, o nichž by se dalo říci, že vypadaly jako z béčkového pornofilmu,“ pokračuje obyvatel paneláku na sídlišti v Hrabůvce. Návštěvnice (hovor s nimi si nahrává) mu přiznávají, že nezastupují ČEZ a omlouvají svou telefonní operátorku, že udělala chybu.

„Dokonce se začínaly rozčilovat, že se mnou ztrácejí čas, když nic nechci. Upozornil jsem je, že obchází zákon a snaží se klamat lidi a poté je vyhodil od dveří,“ konstatuje pan Karel s tím, že tentokrát měly podomní prodejkyně docela štěstí. Neposílá na ně strážníky, jako v minulých případech. Ani nezamyká vstupní dveře do domu, aby pak lakonicky sdělil, že je zkažený zámek… a pomožte si, jak umíte.

Čilé snahy o obcházení nařízení magistrátu č. 1/2013 zapovídající v Ostravě podomní prodej potvrzují z městské policie i energetické společnosti. „Oblíbenou záminkou ke kontaktu klienta je například výměna elektroměru, vrácení přeplatku, kontrola údajů, ukončení produktové řady či poskytnutí slevy,“ popisuje Vladislav Sobol za Skupinu ČEZ. Ta ostatně „přímý prodej v terénu“ neprovozuje delší dobu.

„Nemůže se prostě stát, že by u dveří zazvonil obchodní zástupce společnosti ČEZ. Ani, že by třeba lidi zval do kavárny,“ upozorňuje Sobol. Naopak varuje před případy zneužívaní plných mocí, které zákazníci – třeba nevědomky – podepíší některému z dodavatelů energií. „Objevuje se spousta případů, kdy dodavatel bez vědomí občana uzavřou smlouvy díky plné moci staré i několik let,“ uvádí Sobol.

Mluvčí městské policie Michael Beneš hovoří o zadržení šmejdů z léta: „Seniorka z Mariánských Hor nedala na jejich slova, zmáčkla tlačítko tísňové senior linky a přivolala hlídku. Nájemníci z Dubiny ohlásili podezřelé obcházející po domě pod záminkou provádění kontrol vyúčtování plynu a elektřiny.“ Strážníci tak dávají úřadům jména čtyř mužů ve věku od osmnácti do dvaceti let, které nemine postih.