Původně byly mosty součástí plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ale to je v roce 2010 ze stavby vyřadilo. Vedení města se je proto rozhodlo postavit samo.

„Oba mosty výrazně zkrátí a zjednoduší cesty k rekreační oblasti přehrady Olešná. Přispějí nejen k plynulosti dopravy, ale také k bezpečnosti cyklistů a chodců, kterým se by se jinak přístup k přehradě značně zkomplikoval, protože po frekventovaných čtyřpruzích ani po obchvatu se nebudou moci pohybovat,“ řekl primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

„Po jednání s ŘSD o termínech a parametrech stavby obchvatu v roce 2017 bylo jasné, že pokud město mosty chce, bude si je muset postavit samo. S předpokládanými náklady 75 milionů korun ovšem městský rozpočet nepočítal. Zastupitelé podmínili obě stavby získáním dotace, což se nám podařilo,“ popsal náměstek primátora Jiří Kajzar a dodal: „Získali jsme 55 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a financování staveb probíhalo průběžně, takže to pokladnu města nezatížilo. Město samo zaplatilo 18 milionů korun. Oba mosty nakonec včetně DPH přišly na 73 milionů korun.“

Mosty ocení chodci, cyklisté i řidiči

Mosty propojují Frýdek-Místek s Olešnou v místech, kde je přeruší obchvat. První z mostů u mimoúrovňového křížení z D48 směrem k přehradě začne sloužit od neděle 16. května, kdy jej čeká zatěžkávací zkouška. Asi dva měsíce bude služit jako součást objížďky uzavřeného úseku D48 – ulice Příborská.

Druhý z mostů spojil ulici Palkovickou s přehradou Olešná a už slouží v režimu „průjezd stavbou“. Chodci, cyklisté i řidiči po měsících objížděk oba mosty ocení.

„Kromě zkrácení dojezdu cyklistů nebo času pěších procházek k přehradě Olešné tam převedeme i většinu linek MHD směřujících do rekreační oblasti. Automobilové dopravě ve směru na Příbor tak uleví další trasa,“ řekl primátor Petr Korč.Dvě téměř devítikilometrové etapy obchvatu Frýdku-Místku by mělo ŘSD dokončit v příštím roce. Na začátku roku 2022 by měli začít sloužit první etapa, do konce téhož roku pak druhá. Frýdek-Místek se tak dočká obchvatu, který výrazně ulehčí dopravě ve středu města, kterým denně projíždí kolem padesáti tisíc aut.