Brány Helfštýna se otevřou v sobotu 4. ledna, a to v době od 8 do 15 hodin.

„Výstup je hvězdicový - to znamená, že se lidé mohou vydat na hrad z různých směrů. Naše skupinka turistů z Přerova vyrazí vlakem o půl deváté ráno do Lipníku, a odtud půjdeme pěšky přes Týn nad Bečvou až na Helfštýn. Je to pohodová, asi pět kilometrů dlouhá trasa,“ řekla Jarmila Válková z SK Klubu českých turistů v Přerově, který je organizátorem akce.

Účastníci výšlapu dostanou po zvládnutí náročné trasy v cíli, který bude jako obvykle na třetím kovářském nádvoří, diplom. Mohou si také zakoupit ke 43. výročí zimního výstupu magnetky a samolepky s tématickými obrázky nebo klubové odznaky. „Pro děti jsme pak přichystali sladké odměny,“ dodala.

Za každého počasí

Zimní výstup se těší velké oblibě a každoročně si přijdou na hrad popřát šťastný nový rok staří přátelé a známí. Je ale i místem setkávání spolků a příležitost pozdravit se tu si nenechají ujít skautské oddíly, hasiči, chovatelé tibetských dog nebo zástupci Československé obce legionářské.

„Turistům je jedno, jaké je počasí. Měli jsme roky, kdy byly velké mrazy a sníh, a přesto přišla spousta lidí. Teď zase straší, že má být první sobota v lednu na blátě,“ dodala Jarmila Válková. Podle ní si na hrad každoročně dorazí nejen turisté z Moravy, ale i z Čech.

Káva a zabijačka

Návštěvníky, kteří se rozhodli oslavit nový rok pohybem, čeká na nádvoří občerstvení.

„Chystáme pro ně pražení kávy, kávový bar, ale i zabijačkové dobroty a ukázky kování v historické kovárně,“ nastínil kastelán hradu Jan Lauro. Vstupné je symbolické a činí 20 korun.

Návštěvnickou sezonu na Helfštýně poznamenala i letos rekonstrukce renesančního paláce, která má skončit v červnu 2020. Řidiče navíc potrápila uzavírka silnice mezi Lipníkem a Týnem nad Bečvou. I přes komplikovaný přístup z důvodu opravy komunikace a stavebních omezení se počet návštěvníků, kteří se letos vydali na Helfštýn, přiblížil hranici 70 tisíc.

„Jsme s návštěvností spokojeni a řada památek by nám ji mohla závidět i za běžných okolností. Během příští sezony se veřejnosti otevře i čtvrté nádvoří včetně nových expozic,“ uzavřel Jan Lauro.