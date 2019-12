Navzdory petici lidí, kterým se nelíbí chystaná přestavba bývalého výměníku na místeckém sídlišti Spořilov na bytový dům, zastupitelé nevystavili projektu stopku.

Plánovaná rekonstrukce zchátralé budovy mezi polyfunkčním domem v ulici Malý Koloredov a bytovými domy ale vyvolává bouřlivé diskuze. Investor přišel s vizí na dvoupodlažní a v části projektu čtyřpodlažní obytný dům se sedmnácti bytovými jednotkami. Stávající objekt sloužil nejen jako výměník tepla, ale jako útočiště si jej vybrali i bezdomovci a narkomani. Pod petici, ve které vyjádřili nesouhlas s prodejem pozemků a kácením vzrostlých stromů pro vybudování podzemního parkoviště, se podepsalo přes čtyři sta lidí.

„Ze stavby máme vážný strach,“ zopakoval při jednání zastupitelů za obyvatele Petr Konůpka. Lidem z okolí vadí nejen to, že se zastaví z mála proluk v již revitalizovaném a fungujícím sídlišti, ale tak nedostatečná komunikace ze strany investora. Mnozí tak prý nevědí, co stavba přinese.

ZASTUPITELÉ O PROJEKTU JEDNALI NĚKOLIKRÁT

Zastupitelé už loni v prosinci rozhodli o prodeji části pozemků, které investor pro přístup ke stavbě potřebuje. Samotnou budovu už přitom vlastní z dřívějška, podle některých informací koupil stávající majitel budovu za 2,1 milionu korun. Před prázdninami zastupitelé rozhodovali o tom, jestli nakonec prodej pozemků investorovi neodložit. Na jaře se totiž na vedení města obrátili nespokojení lidé z okolí.

Například vládnoucí sociální demokraté, kteří proti projektu původně nevystupovali, po reakci obyvatel z lokality změnili názor. Návrh sice neprošel, na stůl se ale dostal při dalším, zářijovém jednání zastupitelů. Tehdy prosadili pozastavení realizace s možnosti nalezení konsensu mezi veřejností a investorem. Investor byl vyzván ke zveřejnění a vysvětlení svého zájmu v dané lokalitě.

„Veřejnost podle našeho názoru seznámena s projektem nebyla,“ podotkl Petr Konůpka s tím, že na uspořádaná setkání nebyli pozváni všichni zainteresování.

Primátor Michal Pobucký by uvítal, kdyby investor požádal město o setkání s občany i zástupci radnice, o kterém by se vědělo s několikatýdenním předstihem. „Třeba by investor přistoupil na některé úpravy, které chtěli obyvatelé, co tam bydlí. Mohlo dojít ke kompromisnímu řešení,“ řekl s tím, že k ničemu takového nedošlo.

Také opoziční Piráti měli výhrady. „Výzva byla splněna částečně, vznikla i webová prezentace. Formát a organizace uspořádaných setkání s občany nesplnily očekávání, dalo se to uchopit mnohem lépe,“ poznamenal pirátský zastupitel Jakub Tichý.

BUDOVA CHÁTRÁ

Objekt nedaleko místecké polikliniky v minulosti přešel do rukou vietnamského majitele, byla tam i herna s VLT terminály a také dvě bytové jednotky, ve kterých bydleli Asiaté. Po koupi budovy obešel investor příslušné odbory města s projektantem, zapracovával jejich připomínky.

„Poté, co jsme vydali nesouhlas s prodejem, jsem se osobně účastnila místního šetření, kde jsme se dohodli na kompromisním řešení, jehož výsledkem byl prodej i toho kousku zeleně za objektem. Další naše vyjádření nebylo žádáno,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru životního prostředí a zemědělství Šárka Gilarová.

Právě vyjádření jejího odboru bylo předmětem sváru v zastupitelstvu. Primátor upozornil, že neexistuje písemné stanovisko odboru životního prostředí, že změnil názor po proběhlém místním šetření a nově souhlasí s prodejem. Zástupci koalice a opozice na sebe už dříve vzájemně útočili, kdo za to může.

Primátor při středečním jednání zastupitelů stejně jako v červnu a září navrhl, aby zastupitelstvo zrušilo loňské usnesení o prodeji pozemků. Nejlepší by podle něj bylo, kdyby investor prodal budovu městu, a to maximálně za cenu, za kterou ji sám koupil, město by budovu zbouralo a místo ní vybudovalo nová parkovací místa, kus zeleně se stromy a lavičkou. S návrhem na zrušení projektu ale neuspěl.

Neprošla ani další varianta, aby se rozhodnutí odložilo na příští jednání zastupitelstva, nejpozději do konce března. S tím, že do té doby by se uskutečnilo veřejné setkání občanů z lokality, města a investora, aby bylo zajištěno, že veřejnost bude s vizualizací a harmonogramem seznámena. Neúspěšně dopadly i další předložené varianty, platí tak loňské prosincové usnesení o prodeji pozemku, což investorovi uvolňuje ruce.